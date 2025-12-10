Автор аниме «Твое имя» Макото Синкай работает над новым фильмом

Известный режиссёр Макото Синкай сообщил, что приступил к производству следующего анимационного фильма. Проект станет восьмым полнометражным фильмом в его карьере.

Информация о будущей работе пока не раскрывается. Не уточнены сюжет, название и сроки выхода. С учётом того, что предыдущие проекты Синкая выходили с интервалом от трёх до четырёх лет, ориентировочный релиз нового фильма может состояться в конце 2026 или начале 2027 года.

Предыдущая работа Синкая, «Судзумэ, закрывающая двери», получила высокие оценки и собрала в прокате более $ 315 млн — это четвёртый результат в истории, выше, чем у «Мальчика и птицы» или «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки.