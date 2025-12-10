Вышел музыкальный отрывок сказки «Буратино» с Марком Эйдельштейном

Создатели фильма «Буратино» опубликовали первый отрывок картины. В нём показали песню «Бу-ра-ти-но!», адаптированная Алексеем Рыбниковым, создателем оригинального саундтрека для телефильма 1975 года.

«Буратино» расскажет о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко — деревянного человечка создали с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко, Артемона сыграл Марк Эйдельштейн, а Рузиль Минекаев воплотил образ Арлекина. Режиссёром выступил Игорь Волошин.

Премьера ленты состоится 1 января 2026 года.