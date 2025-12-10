Названы самые успешные российские режиссеры 2025 года

В рамках подведения итогов уходящего года онлайн-кинотеатр "КИОН" опубликовал топ-5 российских режиссеров, чьи проекты смотрели подписчики чаще всего в период с 1 января по 1 декабря 2025-го.

Все они работали над сериалами.

Это: Мария Шульгина ("Почка", 18+), Леонид Тележинский ("Нереалити"), Алексей Петрашевич ("Успешный"), Маруся Трубникова ("Три сестры") и Андрей Аверков ("Опасный").

