Онлайн-кинотеатр назвал самые любимые фильмы россиян

Онлайн-кинотеатр "КИОН" подводит итоги года и называет самые популярные фильмы и сериалы на своей площадке.

Как выяснилось, с 1 января по 1 декабря уходящего года больше всего подписчики смотрели сериалы - 60 % против 40 % у полнометражных фильмов.

Из жанров лидируют комедия (20 %, причем интерес вырос на 42 %), триллеры (12,9 %) и боевики (12,8 %).

Самыми активными оказались зрители в возрасте от 35 до 44 лет - на их долю приходится 30 % от всех просмотров. Далее идет аудитория 25-34 (18 %) и 45-54 (17 %).

Первая десятка полнометражных лент выглядит так: "Жизнь по вызову. Фильм" (18+), "Батя 2. Дед", "Домовенок Кузя", "На деревню дедушке", "Постучись в мою Тверь", "Кракен", "Притворись моим мужем", "Красный шелк", "Зять" и "Кончится лето".

Список сериалов - здесь.