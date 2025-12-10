Сага «Сумерки»: в каком порядке смотреть фильмы о вампирах

Фильмы серии «Сумерки» выходили в кинотеатрах с 2008 по 2012 год, но популярны они до сих пор — и миллениалы, и зумеры знают мемы из первого фильма и втайне мечтают о роскошной свадьбе как у Калленов. «Лента.ру» рассказывает, из скольких частей состоит франшиза «Сумерки» и в каком порядке их смотреть.

© Lenta.ru

«Сумерки»: главное о серии

«Сумерки» — это серия американских фильмов, снятых по мотивам романов писательницы Стефани Майер. В центре сюжета — история любви обычной девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. Первая книга вышла в 2005 году, а в 2008-м релиз получила ее экранизация с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

Для Стефани Майер «Сумерки» стали первым писательским опытом — до их публикации она была домохозяйкой и воспитывала троих детей. Тем не менее книги Майер быстро стали бестселлерами и пользовались огромной популярностью у подростков: романы серии были проданы общим тиражом более 160 миллионов экземпляров по всему миру.

Из семи книг серии экранизированы первые четыре: «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет». Остальные не были так успешны, а потому не получили адаптации.

Создатели картин консультировались со Стефани Майер при написании сценариев, и фильмы получились довольно близкими к оригиналу — в них даже добавили закадровый голос Беллы, потому что именно от ее лица написаны романы. У Стефани Майер также есть небольшая роль в первой ленте: в одной из сцен, где Белла встречается с отцом в кафе, за барной стойкой сидит девушка с ноутбуком. Это и есть Майер.

Смотреть ленты лучше в том же хронологическом порядке, в каком они вышли на экраны:

«Сумерки»

«Сумерки. Сага. Новолуние»

«Сумерки. Сага. Затмение»

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Какие еще книги есть в серии «Сумерки»

«Недолгая вторая жизнь Бри Таннер» (2010) — дополнение к «Затмению», в котором главной героиней является новообращенная вампирша Бри, а не Белла Свон.

«Жизнь и смерть: Сумерки. Переосмысление» (2015) — это переосмысление «Сумерек». В нем Белла и Эдвард меняются местами: теперь они Бо Свон и Эдит Каллен.

«Солнце полуночи» (2020) — дополнение к книге «Сумерки». Это та же история встречи Беллы и Эдварда, только с точки зрения вампира, а не девушки.

В первом фильме семнадцатилетняя Белла Свон переезжает в дождливый городок Форкс к своему отцу: ее родители в разводе, а мать, с которой прежде жила девочка, отправилась путешествовать со своим мужем-бейсболистом.

В новой школе девочка знакомится с Эдвардом Калленом, загадочным и отстраненным одноклассником, который вместе со своей приемной семьей резко выделяется среди местных жителей. Между ними зарождается чувство, но Белла быстро понимает: Эдвард — необычный парень. Он обладает сверхчеловеческой скоростью и силой, а его кожа на солнце отливает подобно алмазу. Позднее Эдвард признается Белле, что он вампир, причем из «вегетарианцев»: его семья, в отличие от большинства сородичей, не питается человеческой кровью, а охотится на животных в местном лесу. Именно в «Сумерках» Эдвард произносит фразы, которые позже стали мемными: «Ты мой личный сорт героина», «Это кожа убийцы, Белла», «Лев влюбился в бедную овечку» и так далее.

Роман подростков (хотя Эдвард, как выясняется, столетний мужчина, запертый в теле 17-летнего парня) развивается, а Эдварда все время одолевает внутренняя борьба. Его притягивает запах крови Беллы, но он изо всех сил сдерживается, чтобы не навредить ей.

В какой-то момент в Форкс приезжает группа обычных вампиров, питающихся человеческой кровью. Один из них, Джеймс, одержимый охотничьим инстинктом, воспринимает Беллу как особую добычу. Чтобы спасти ее, семья Калленов разрабатывает план, но Джеймс обманом заманивает Беллу в ловушку.

Финал фильма «Сумерки»

В кульминационной схватке Эдвард и его семья одерживают верх над преследователем, но Белла получает серьезное отравление от укуса вампира. Едва не допустив ее превращения, Эдвард высасывает яд из крови девушки.

В финале, оправившись от ран, Белла понимает, что ее желание быть с Эдвардом, несмотря на все риски, только усилилось. На школьном балу девушка просит его превратить ее в вампира, но он отказывается. Кроме того, на вечеринке парочку замечает Виктория — спутница Джеймса, которая явно намерена отомстить.

«Сумерки. Сага. Новолуние»

Во втором фильме саги Эдвард Каллен, убежденный, что его присутствие лишь подвергает Беллу опасности, разрывает их отношения и вместе с родными уезжает из города. Белла впадает в глубокую депрессию.

Утешение девушка находит только в рискованных поступках: делая что-то опасное, например разгоняясь на мотоцикле, она видит Эдварда в видениях. В это же время Белла сближается с Джейкобом Блэком, своим давним приятелем. Их общение помогает ей постепенно вернуться к жизни. Однако Джейкоб скрывает тайну: он — оборотень, представитель древнего племени, чья миссия — защищать людей от вампиров. А еще он влюблен в Беллу.

После выхода этого фильма в среде фанатов «Сумерек» разгорелся спор: кто лучшая пара для Беллы — загадочный Эдвард или простой Джейкоб? Автор романов Стефани Майер лично призналась, что на месте Беллы выбрала бы Джейкоба.

Финал фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

Кульминация на этот раз происходит в Италии: узнав (по ошибке) о гибели Беллы, Эдвард решает публично раскрыть свою природу вампира, чтобы спровоцировать могущественный вампирский клан Вольтури на убийство. По их законам такой поступок влечет высшую меру наказания. Белла и Элис, сестра Эдварда, срочно отправляются в Италию, чтобы остановить его. Им удается предотвратить самоубийство Эдварда в последний момент.

Однако Вольтури, узнав о ситуации, ставят условие: Белла должна либо стать вампиром, либо умереть, чтобы не разглашать тайну их существования. Эдвард дает им слово, что превратит возлюбленную в вампира.

Белла, несмотря на чувства к Джейкобу, выбирает Эдварда. Джейкоб, разочарованный и разъяренный, уходит, а Белла и Эдвард возвращаются в Форкс, где он делает ей предложение.

«Сумерки. Сага. Затмение»

В этой части Белла Свон оказывается в центре сразу двух конфликтов.

С одной стороны — личная драма: она любит Эдварда, но близка и с Джейкобом, который все еще надеется завоевать ее сердце. Эдвард настаивает на скорейшей свадьбе до превращения Беллы в вампира, а Джейкоб, теперь полноценный член стаи оборотней, открыто борется за ее чувства. Белла, разрываясь между привязанностью к Джейкобу и глубокой любовью к Эдварду, осознает, что ее решение затронет обоих.

С другой стороны — угроза извне: Виктория, жаждущая отомстить Белле за кончину возлюбленного, создает армию новообращенных вампиров и терроризирует окрестности Сиэтла. Чтобы противостоять ей, Каллены вынуждены заключить временный союз с племенем оборотней.

Движущая сила сюжета — подготовка к схватке с армией новообращенных. Каллены разрабатывают тактику, основываясь на способности Элис к предвидению, а в решающий момент планируют задействовать силу стаи оборотней. Параллельно Белла пытается сохранить отношения и с Эдвардом, и с Джейкобом, но это только усиливает напряжение между соперниками.

Финал фильма «Сумерки. Сага. Затмение»

В итоге Белла все-таки признается Джейкобу, что любит и его, но Эдвард — ее окончательный выбор.

В кульминационной битве Эдвард убивает Викторию, Джейкоб получает тяжелые ранения, а Каллены захватывают одну из новообращенных — Бри Таннер, — но ее казнят прибывшие вампиры из клана Вольтури.

В финале Белла окончательно выбирает Эдварда и прямо говорит об этом Джейкобу. Тот, хоть и раздавлен, принимает ее решение. Эдвард, в свою очередь, решается рассказать отцу Беллы о предстоящей помолвке.

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»

Четвертая часть «Сумерек» начинается с того, что Белла и Эдвард женятся. После пышной церемонии пара проводит медовый месяц на бразильском острове. Там Белла обнаруживает, что беременна.

Ребенок, зачатый от вампира и человека, развивается аномально быстро и истощает организм матери. Для Калленов это чудо и угроза одновременно: сводная сестра Эдварда Розали поддерживает Беллу, но Эдвард и другие члены семьи боятся, что роды убьют ее.

Ситуация порождает еще и конфликт с оборотнями. Стая видит в будущем ребенке потенциальную опасность и требует избавиться от него. Джейкоб, несмотря на боль и гнев, отказывается участвовать в убийстве и уходит из стаи.

Белла же твердо решает родить, хотя и страшно мучается. Чтобы поддерживать силы, она начинает пить кровь — это временное решение, предложенное Джейкобом, ведь Белла еще не является вампиром. Роды оказываются катастрофическими: девушка едва не умирает. Тем не менее девочка появляется на свет здоровой, ее называют Ренесми (от имен Рене и Эсми — матери Беллы и приемной матери Эдварда).

Свадебное платье для Беллы создатели фильма заказали у модельера Каролины Эрреры. Наряд для героини выбирала лично Стефани Майер. После премьеры фильма дизайнер раскрыла секрет платья, и по всему миру стали продаваться его официальные копии — более доступные, для тех невест, кто хочет выглядеть как любимая кинозвезда, но не может позволить себе наряд от кутюрье.

Финал фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»

Во время родов Эдвард вводит в сердце Беллы вампирский яд, пытаясь спасти ее. Через двое суток она пробуждается уже в качестве вампира — сильной, с обостренными чувствами и новой идентичностью. Параллельно происходит ключевое для Джейкоба событие: он «запечатляется» с Ренесми. Это связывает оборотня с девочкой на уровне инстинкта и исключает возможность причинить ей вред.

В финале клан Вольтури получает известие о превращении Беллы в вампира. Лидер клана, Аро, несмотря на формальное завершение конфликта, намекает, что у Калленов есть нечто, чего он желает.

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Последний фильм саги начинается с завершения трансформации Беллы. Она полностью осваивает все сверхъестественные навыки: скорость и силу. И пока у матери все хорошо, маленькая дочь Калленов вызывает тревогу: рожденная от вампира и человека девочка необычайно быстро растет. Вампирша Ирина ошибочно принимает Ренесми за «бессмертного ребенка» (создавать таких существ строго запрещено, ведь они не могут контролировать жажду крови) и сообщает об этом клану Вольтури. Ложный донос становится поводом выступить против Калленов.

Чтобы предотвратить карательный визит, Каллены рассылают приглашения свидетелям со всего мира, надеясь доказать, что Ренесми — не бессмертный ребенок, а уникальный гибрид, не представляющий угрозы. Параллельно Белла обнаруживает у себя новый дар: способность создавать ментальный щит, защищающий от психических воздействий других вампиров. Она учится прикрывать этим щитом окружающих.

Тем временем в Форкс съезжаются десятки вампиров, чьи показания могут повлиять на вердикт Вольтури. Параллельно Каллены и их союзники готовятся к худшему сценарию и репетируют возможное сражение. Напряжение достигает пика с прибытием Аро и его свиты из Вольтури.

Финал фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Кульминация фильма — масштабное противостояние на лужайке перед домом Калленов. Кровавая бойня длится довольно долго, и в ней погибают многие значимые персонажи, включая Карлайла Каллена, приемного отца Эдварда. Однако разрешается все позитивно — оказывается, что разразившаяся война была видением Элис.

В итоге конфликт разрешается без кровопролития: Вольтури отступают, признав, что оснований для нападения нет. Убедившись в уникальной природе Ренесми и видя сплоченный альянс против себя, Аро отступает. А Эдвард, Белла и их дочь остаются вместе.