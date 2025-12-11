В каком порядке смотреть сериал «Декстер»

Оригинальный сериал «Декстер» о справедливом маньяке, который расправляется с другими преступниками, выходил с 2006 по 2013 год. Но на финале вселенная проекта не закончилась: новые спин-оффы, посвященные прошлому и настоящему серийного маньяка Декстера Моргана, выходят до сих пор. Хронология «Декстера» — в материале «Ленты.ру».

В каком порядке смотреть «Декстера» и его спин-оффы

«Декстера» и спин-оффы можно смотреть в том порядке, в котором они выходили: в приквеле «Первородный грех» много отсылок к оригинальному шоу, так что смотреть его будет интереснее, если знать, что происходило в 1-8 сезонах.

Если смотреть проекты в хронологическом порядке событий на экране, то очередность будет следующей:

«Декстер: Первородный грех»;

«Декстер», 1-8 сезон;

«Декстер: Новая кровь»;

«Декстер: Воскрешение».

1-й сезон

Когда выходил: с 1 октября по 17 декабря 2006 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Джули Бенц, Дженнифер Карпентер, Эрик Кинг, Лорен Велес, Дэвид Зейес, Джеймс Ремар

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 8,5

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 83 процента

Первый сезон снят по книге американского писателя Джеффа Линдси «Дремлющий демон Декстера», которая вышла в 2004 году.

Содержание книги

«Дремлющий демон Декстера» Декстер Морган — судмедэксперт по брызгам крови в полицейском управлении Майами, образцовый сотрудник и приятный собеседник. Но за этой маской скрывается серийник, управляемый внутренним Темным попутчиком.

В раннем детстве его приемный отец, полицейский Гарри Морган, распознав опасные наклонности мальчика, создал для него строгий кодекс. Согласно «кодексу Гарри», Декстер может убивать только маньяков и насильников, чью вину он тщательно проверил.

Чтобы сливаться с обществом, Декстер мастерски изображает эмоции, которых не чувствует, и даже начинает встречаться с девушкой с двумя детьми.

Декстер Морган — криминалист, который работает в полиции Майами и анализирует брызги крови. Декстер — настоящий профессионал, он помог раскрыть не одно дело. Но герой ведет двойную жизнь, втайне жестоко расправляясь с преступниками, чью вину официально доказать не удалось.

Декстер — социопат. В три года он стал свидетелем кончины матери, хотя и не помнит подробностей. Его приемный отец, детектив Гарри Морган, заметил агрессивные наклонности мальчика и стал брать его на охоту, чтобы тот мог выпустить пар. Когда юный Декстер прямым текстом сказал, что его тянет убивать людей, отец не стал его останавливать. Вместо этого Гарри придумал для сына строгий «кодекс Декстера», в соответствии с которым он может избавляться только от тех, кто этого заслуживает: преступников, избежавших правосудия.

После кончины Гарри Декстер продолжает следовать кодексу, доведя жестокий ритуал до совершенства. Он уводит жертв в специально подготовленное помещение, затянутое прозрачной пленкой, а после казни сбрасывает тела с яхты в море, оставляя на память лишь каплю их крови на предметном стекле. Свои преступления Декстеру удается скрывать от всех, в том числе от приемной сестры Дебры.

Чтобы поддерживать образ «нормального», Декстер начинает встречаться с Ритой Беннетт, матерью двоих детей, чей муж Пол сидит в тюрьме. Его устраивает, что из-за травматичного опыта Рита не интересуется сексом, ведь сам Декстер не видит в смысла в близости. Когда Пол выходит на свободу и начинает угрожать Рите, Декстер хладнокровно подставляет его, отправляя обратно за решетку.

Тем временем полиция начинает расследовать исчезновение женщин в городе. Выясняется, что в Майами объявился маньяк, который охотится на проституток и замораживает их тела. Декстер помогает сестре выйти на след преступника, и Дебру повышают. В ходе расследования она знакомится с Руди Купером и начинает с ним встречаться. Вскоре маньяк врывается в квартиру Декстера и оставляет ему загадочное послание.

Тогда же Декстер узнает, что его биологический отец ушел из жизни. Во флешбэке раскрываются подробности детской травмы Декстера: вместе с матерью и несколькими другими людьми их заперли в морском контейнере, где затем распилили его мать на части бензопилой. Вместе с ней избавились от других взрослых, а маленький Декстер на несколько дней был заперт вместе с их останками, пока его не нашел полицейский Гарри Морган. Выясняется, что мать Декстера была информатором полиции, о чем узнали расправившиеся с ней наркоторговцы. Кроме того, она была любовницей Гарри. В итоге он не только усыновил мальчика, но и изменил записи о происшествии, чтобы скрыть от Декстера правду о случившемся.

Финал 1 сезона

«Декстера» Главный герой считает, что его биологического отца убили, и начинает подозревать, что новый парень его приемной сестры Руди и есть маньяк, замораживающий проституток. Догадка Декстера оказывается верной: Руди похищает Дебру и рассказывает Декстеру, что он его старший брат и его настоящее имя — Брайан Мозер. Брайан сидел в одном контейнере вместе с Декстером, однако после этого попал не в приемную семью, а в психиатрическую лечебницу.

Брайан предлагает Декстеру убить Дебру, однако тот отказывается и спасает приемную сестру. Тогда брат убегает, но через некоторое время пытается вновь ее похитить и попадает в ловушку Декстера. Криминалист извиняется перед Брайаном, а затем расправляется с ним. Полицейские считают дело закрытым, но сержант Джеймс Доакс подозревает Декстера в том, что он не тот, за кого себя выдает.

2-й сезон

Когда выходил: с 30 сентября по 16 декабря 2007 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Джули Бенц, Дженнифер Карпентер, Эрик Кинг, Си Эс Ли, Лорен Велес, Дэвид Зейес, Джеймс Ремар

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 8,2

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 96 процентов

Охотники за сокровищами во время погружения находят на дне моря останки жертв Декстера. В попытке установить личность преступника, который получил прозвище «маньяк из Бэй-Харбор», в Майами прибывает специальный агент ФБР Фрэнк Ланди.

В это время Декстер сталкивается с проблемами в личной жизни: Рита начинает замечать странности в его поведении и вынуждает его признаться в «зависимости». Однако Декстер не уточняет, что это за зависимость, и Рита ошибочно решает, что он наркоман. Чтобы сохранить отношения, Декстер поддерживает эту версию и начинает ходить на собрания анонимных наркоманов. Там он знакомится с эксцентричной художницей Лайлой, которая становится его куратором. Вскоре у них завязывается роман.

В версию о наркозависимости верит и сержант Доакс, объясняя этим все подозрительные моменты в поведении Декстера.

Тем временем Дебра Морган переживает непростой период и никак не может наладить личную жизнь. В поисках поддержки она ненадолго переезжает к Декстеру, но их совместное проживание лишь усиливает напряжение между героями.

Финал 2 сезона «Декстера»

На протяжении всего сезона Декстера преследует агент Ланди, постепенно сужая круг подозреваемых. Ирония заключается в том, что Дебра, не зная об истинных намерениях Ланди, заводит с ним роман.

Однако настоящая угроза исходит от сержанта Доакса — он снова начинается подозревать коллегу и в итоге находит тайник Декстера с образцами крови жертв. Выследив криминалиста в заброшенной хижине, Доакс стреляет в него и попадает в ногу, но все же уступает маньяку в силе и попадает в плен. В итоге Декстер решает подделать доказательства, чтобы выдать Доакса за мясника из Бэй-Харбор, и взрывает хижину вместе с запертым в ней коллегой. Вместо него пост сержанта занимает детектив Анхель Батиста.

3-й сезон

Когда выходил: 28 сентября — 14 декабря 2008 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Джули Бенц, Дженнифер Карпентер, Си Эс Ли, Лорен Велес, Дэвид Зейес, Джеймс Ремар

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 8,0

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 72 процента

Рита узнает о беременности и решает оставить ребенка, даже если Декстер не будет участвовать в его жизни. После недолгих раздумий главный герой делает Рите предложение, и она соглашается.

Преследуя торговца наркотиками по прозвищу Фрибо, Декстер впервые расправляется с человеком в целях самообороны, а не в рамках своего кодекса. Жертвой становится Оскар Педро, брат Мигеля Педро, который занимает пост окружного прокурора. Вскоре после этого Декстер расправляется с Фрибо, о чем узнает Мигель. Однако он не только сохраняет тайну Декстера, но и передает ему имена других преступников, в отношении которых закон оказался бессилен. Со временем дружба двух мужчин крепнет настолько, что Мигель выступает шафером на свадьбе Декстера и Риты.

Тем временем Дебра упорно трудится, чтобы получить звание детектива. Вместе с новым напарником Джоуи Куинном она начинает расследование серии жестоких расправ. Предполагаемый преступник — маньяк по прозвищу Скиннер, который снимает кожу с еще живых людей. Параллельно Дебра начинает встречаться с Антоном — информатором Куинна.

Офицер из Службы внутренних расследований Юки Амадо предлагает Дебре сделку: информация о Куинне, которого Амадо считает ненадежным, в обмен на помощь в получении значка детектива. Несмотря на предупреждения, Дебра отказывается сотрудничать.

Финал 3 сезона «Декстера»

Вскоре Декстер узнает, что Мигель манипулировал им, и решает лишить его жизни, обставив все так, будто Мигель стал жертвой Скиннера. Мигель помогает маньяку скрыться от полиции в обмен на обещание, что тот избавится от Декстера. В итоге Декстер расправляется с бывшим другом, как и планировал, и полиция верит, что Мигель стал жертвой Скиннера.

В ночь перед свадьбой Скиннер похищает Декстера, однако ему удается выбраться и сломать шею маньяку. Чтобы отвести от себя подозрения, Декстер бросает его тело под автомобиль. Свадьбу Декстер при этом не пропускает.

4-й сезон

Когда выходил: 27 сентября — 13 декабря 2009 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Джули Бенц, Дженнифер Карпентер, Десмонд Харрингтон, Си Эс Ли, Лорен Велес, Дэвид Зейес, Джеймс Ремар, Джон Литгоу

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 8,2 Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 88 процентов

Декстер женится на Рите и погружается в семейную жизнь с двумя ее детьми и их новорожденным сыном Гаррисоном. При этом расправляться с преступниками герой не прекращает. Рита чувствует, что Декстер ее обманывает. Подозрения крепнут, когда она узнает, что муж не избавился от старой квартиры, в которой хранил коллекцию капель крови жертв.

В это время в Майами возвращается бывший агент ФБР Фрэнк Ланди. Он расследует дело преступника по прозвищу Троица — маньяка, который уже много лет совершает три расправы по определенному сценарию в разных городах. Это же дело расследует Анхель Батиста.

Первые две жертвы, с которыми расправились в таких обстоятельствах, уже обнаружены в Майами, и Ланди считает, что знает, когда и где произойдет третье преступление. Однако на него и Дебру нападает неизвестный, который ликвидирует Ланди и ранит сестру Декстера.

Финал 4 сезона «Декстера»

Декстер выслеживает преступника и узнает, что это Артур Митчел — дьякон местной церкви, лидер благотворительной организации. Под псевдонимом Кайл Батлер Декстер сближается с Артуром, в результате чего тот даже отвозит его в дом, в котором вырос. Тогда же становится понятно, что стать маньяком Артура подтолкнула детская травма.

Тем временем Дебра продолжает расследование, несмотря на то, что ее отстранили от дела. Она выясняет, что на них с Ланди напала Кристина Хилл — внебрачная дочь Артура. После того как отец отвергает ее, Кристина накладывает на себя руки, предварительно признавшись во всем Дебре.

Декстер понимает, что полиция близка к раскрытию Артура, и решает действовать. Он спасает похищенного им мальчика, но Артур сбегает, узнав настоящую личность Декстера. «Троица» мстит ему, убив Риту в ванной. Вернувшись домой, Декстер находит жену без признаков жизни и маленького Гаррисона, плачущего в луже ее крови.

5-й сезон

Когда выходил: 26 сентября — 12 декабря 2010 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Дженнифер Карпентер, Десмонд Харрингтон, Си Эс Ли, Лорен Велес, Дэвид Зейес, Джеймс Ремар

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 7,8

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 84 процента

Когда полиция прибывает в дом Декстера, он находится в состоянии шока — либо от чувства вины за то, что не защитил Риту, либо от осознания своей причастности. На вопрос офицера он невольно признается: «Это был я», тем самым подогревая подозрения Джоуи Куинна о его причастности к случившемуся.

Дочь Риты Астор тоже винит приемного отца. В итоге они с братом Коди уезжают к бабушке с дедушкой в Орландо. ФБР, не сумев найти преступника из прошлого сезона, сосредотачивается на его сообщнике Кайле Батлере, и Куинн замечает сходство между фотороботом Кайла и Декстером.

Тем временем в Майами начинается расследование новой серии. Из-за отрубленных голов в венесуэльском квартале преступника называют Санта-Муэрте.

Финал 5 сезона «Декстера»

Декстер выходит на маньяка — это оказывается работник коммунальной службы Бойд Фаулер. Наняв няню Соню для ухода за Гаррисоном, герой убивает Фаулера. Свидетельницей расправы становится Люмен Пирс — следующая намеченная жертва. Люмен просит Декстера помочь отомстить группе насильников, среди которых мотивационный спикер Джордан Чейз. Декстер учит ее правилам охоты и помогает устранять преступников. Их связь крепнет.

Тем временем Куинн нанимает частного детектива Лидди для слежки за Декстером. Лидди собирает доказательства, но Декстер убивает его, и следствие начинает подозревать самого Куинна.

На день рождения Гаррисона в Майами приезжают Астор и Коди. В это время Декстер и Люмен выслеживают Джордана Чейза. После его кончины Дебра застает Декстера и Люмен на месте преступления, но, поняв, что одна из фигур — жертва, позволяет им скрыться. Отомстив, Люмен теряет потребность убивать и уходит от Декстера.

На вечеринке Гаррисона Куинн благодарит Декстера за помощь в оправдании (тот подделал анализ крови). Отношения между персонажами налаживаются.

6-й сезон

Когда выходил: 2 октября — 18 декабря 2011

В главных ролях: Майкл Си Холл, Дженнифер Карпентер, Десмонд Харрингтон, Си Эс Ли, Лорен Велес, Дэвид Зейес, Джеймс Ремар

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 7,7 Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 38 процентов

Младшая сестра Анхеля Батисты Джейми становится няней Гаррисона. Декстер и Дебра занимаются устройством мальчика в католическую школу. Тем временем Марию ЛаГуэрта, начальницу Декстера и Дебры, повышают до капитана. Она получает место, шантажируя заместителя начальника Мэттьюза, чье имя обнаружили в записной книжке погибшей проститутки.

Тем временем коллега Декстера, главный криминалист в полицейском управлении Майами Винс Масука, начинает преподавать студентам-криминалистам. После того как его первый стажер упал в обморок на месте преступления, он приглашает на практику привлекательную студентку Райан Чемберс, однако позже увольняет ее, потому что она похищает протез руки, изъятый с места преступления, и выставляет его на интернет-аукцион. Масука быстро нанимает нового стажера — программиста Луиса Грина, который удаляет страницу аукциона.

ЛаГуэрта и Батиста разводятся, но пытаются сохранить дружеские отношения. Ситуация осложняется, когда Мэттьюз назначает Дебру на освободившуюся должность лейтенанта, минуя Батисту. Тот считает, что это связано с личным конфликтом между Мэттьюзом и ЛаГуэртой. Новая начальница постоянно мешает Дебре, давая ей вредные советы, но та проявляет независимость, приняв на работу Майка Андерсона против рекомендаций ЛаГуэрты.

Куинн делает Дебре предложение, но получает отказ, после чего пара расстается. Узнав о повышении Дебры, Куинн решает, что это стало причиной разрыва. Он погружается в запой, шопинг и случайные связи.

В городе появляется новая угроза — маньяк Судного Дня, который совершает ритуальные жертвоприношения по мотивам Откровения Иоанна, оставляя на местах преступления символы Апокалипсиса.

Параллельно Декстер знакомится с братом Сэмом — бывшим преступником, который стал священником. Тот содержит автомастерскую, помогая другим заключенным начать новую жизнь. Сначала Декстер подозревает Сэма в причастности к преступлениям, но быстро понимает ошибку и сближается с ним. Когда Сэма устраняет один из его подопечных, Декстер нарушает волю покойного о прощении и казнит преступника.

Финал 6 сезона «Декстера»

Декстер выходит на Трэвиса Маршалла, который утверждает, что действует по указанию профессора Джеймса Геллара.

Декстер пытается спасти юношу, видя в нем свое отражение, однако вскоре выясняется, что Трэвис убил Геллара три года назад и теперь профессор существует лишь в его сознании. Декстер едва избегает гибели в ритуальном «Озере Огненном», а затем спасает похищенного Трэвисом сына.

Джейми тем временем начинает встречаться с Луи Грином. Тот, желая произвести впечатление на Декстера, отправляет ему по почте протез руки из дела Брайана Мозера. Дебра, отказываясь закрыть дело о кончине проститутки, выясняет, что при ее гибели присутствовал заместитель Мэттьюз. В итоге ему приходится уйти в отставку. На сеансах терапии

Дебра начинает осознавать свои сложные чувства к Декстеру. Она находит его в церкви как раз в тот момент, когда он наносит фатальный удар Трэвису. Их глаза встречаются, и Декстер произносит: «О Боже».

7-й сезон

Когда выходил: 30 сентября — 16 декабря 2012 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Дженнифер Карпентер, Десмонд Харрингтон, Си Эс Ли, Лорен Велес, Дэвид Зейес, Джеймс Ремар

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 8,1

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 79 процентов

Декстер лжет Дебре, заявив, что действовал в состоянии аффекта. Та верит ему с трудом и решает заново изучить все детали дела. Тем временем Декстер начинает расследование кончины одного из коллег. А стажер-программист Луис Грин постоянно роется в компьютере главного героя, чтобы уличить его во лжи.

Вскоре Дебра находит все трофеи Декстера. Несмотря на шок, она не арестовывает брата, а пытается ему помочь и ищет способ его вылечить. В это же время ЛаГуэрта все чаще возвращается к анализу мазка крови, найденного на месте гибели Геллара, а поведение Луиса вызывает у Декстера растущее беспокойство.

Дебра узнает, что ЛаГуэрта отправила образец крови в независимую лабораторию, поскольку подозревает, что Мясник из Бэй-Харбор все еще жив. Декстер просит сестру не вмешиваться в это дело.

Тем временем Айзек Сирко, лидер украинской мафии «Братства кошки» и владелец сети стриптиз-клубов узнает, что Декстер прикончил его любовника. Он хочет ему отомстить, однако попадает в тюрьму. Вскоре Сирко узнает, что на него готовится покушение, и предлагает Декстеру уничтожить наемников в обмен на безопасность, но тот отказывается.

Финал 7 сезона «Декстера»

Отношения Декстера с Деброй улучшаются, и она просит его открыться ей полностью. ЛаГуэрта тем временем разрабатывает теорию о Мяснике, которую обсуждает с бывшим начальником. Она арестовывает Декстера, но не может его удержать. Декстер узнает, что она получила разрешение на прослушивание их телефонов, а затем устроила допрос Дебре, в ходе которого нашла противоречия в ее показаниях. Это вынуждает Декстера пойти на крайние меры.

8-й сезон

Когда выходил: 30 июня — 22 сентября 2013 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Дженнифер Карпентер, Десмонд Харрингтон, Си Эс Ли, Лорен Велес, Дэвид Зайас, Айми Гарсиа, Джефф Пирсон, Джеймс Ремар

Количество эпизодов: 12

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 4,9

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 35 процентов

События разворачиваются спустя полгода после финала прошлого сезона. Дебра устраивается на новую работу и временно исчезает из жизни Декстера, полностью погрузившись в расследование ограбления ювелирного магазина. Куинн начинает встречаться с сестрой Анхеля, а в городе появляется загадочная доктор Эвелин Фогель, которая сразу подключается к расследованию серии.

Полиция разыскивает маньяка-хирурга, а доктор Фогель, используя свой опыт работы с психопатами, берет Декстера под контроль. Дебра, страдающая от посттравматического стресса, пытается признаться в расправе над ЛаГуэртой, но Декстер продолжает охоту на хирурга. Фогель настаивает, что преступник — идеальный психопат, а Декстер тем временем начинает слежку за молодым Заком из ее списка потенциальных преступников.

Когда доктора Фогель похищает хирург, Декстер и Дебра объединяются, чтобы ее спасти. В это же время в Майами неожиданно возвращается Ханна — маньячка, с которой Декстер познакомился и сблизился в седьмом сезоне.

Финал 8 сезона «Декстера»

Декстер берется обучать Зака своему кодексу, но вскоре его находят без признаков жизни, и расследование приводит к шокирующему открытию: нейрохирург оказывается сумасшедшим сыном Фогель — Оливером Саксоном, который инсценировал свою кончину.

Декстер планирует бежать в Аргентину с Ханной и сыном, но сначала должен остановить Саксона. Тот убивает свою мать на глазах у Декстера и скрывается. Декстер выслеживает его, но не хочет убивать, а вызывает Дебру, чтобы она его арестовала. Однако Саксон серьезно ее ранит и вновь сбегает.

Он пытается проникнуть в больницу, где лежит Дебра, но его ловит Анхель. Тем временем у сестры Декстера диагностируют обширный инсульт, из-за чего главный герой не верит в ее выздоровление. Он встречается с Саксоном в тюремной камере и убивает его, причем полиция расценивает его действия как самооборону.

Вернувшись в больницу, Декстер отключает Дебру от аппаратов жизнеобеспечения, сбрасывает ее тело в открытое море и направляет свою лодку в эпицентр урагана. Спустя несколько дней в Аргентине Ханна, сбежавшая вместе с Гаррисоном, читает о гибели Декстера, но в финале зритель видит, что он выжил.

Спин-оффы

«Декстер: Новая кровь»

Когда выходил: 7 ноября 2021 — 9 января 2022 года

В главных ролях: Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Джулия Джонс, Джонни Секвойя, Алано Миллер Количество сезонов: 1

Количество эпизодов: 10

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 4,8

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 77 процентов

В 2021 году шоураннер первых четырех сезонов «Декстера» Клайд Филлипс представил продолжение истории — мини-сериал из десяти эпизодов, показывающий жизнь культового персонажа после его предполагаемой гибели.

Декстер Морган скрывается под именем Джим Линдси. Он ведет тихую жизнь в городке Айрон-Лейк, работая продавцом в оружейном магазине, и пытается забыть свое прошлое. Единственное, что связывает его с прежней жизнью, — это навязчивые видения о сестре Дебре, которая является голосом его совести. Однако, как выясняется, от старых привычек не так просто избавиться.

Сначала в городе начинают пропадать женщины, что привлекает внимание местной полиции во главе с шерифом Анджелой Бишоп — близкой подругой Джима. Затем в его жизни появляется повзрослевший сын Гаррисон, мечтающий наладить отношения с отцом, но не подозревающий о его темных секретах.

Когда в городе происходит жестокое преступление, у Декстера пробуждается его Темный попутчик. Столкнувшись с новой угрозой и необходимостью защитить тех, кого он успел полюбить, Джим Линдси оказывается на грани. Сможет ли он остановиться ради сына и новой жизни? Или кровожадная природа вновь возьмет верх, поставив под удар все, что герой пытался построить?

«Декстер: Первородный грех»

Когда выходил: 13 декабря 2024 — 14 февраля 2025 года

В главных ролях: Патрик Гибсон, Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан, Джеймс Мартинес

Количество сезонов: 1

Количество эпизодов: 10

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 7,8

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 70 процентов

События происходят в 1991 году, задолго до начала основной истории. Юный Декстер Морган впервые осознает свои темные желания и понимает, что получает удовольствие от страданий других людей. Когда его приемный отец Гарри Морган замечает странности в поведении сына, он создает для него особую систему правил — знаменитый «кодекс Декстера», разрешающий расправляться только с опасными преступниками, избежавшими правосудия. Особое внимание уделяется темам морали и внутренним конфликтам персонажа.

Следуя новым принципам, Декстер начинает работать стажером в отделе криминалистики полиции Майами, одновременно оттачивая свои навыки. Его первой серьезной целью становится жестокая медсестра, которая избавляется от пациентов.

Зрители узнают, почему Декстер начал собирать образцы крови жертв, как сформировался его метод расправы над жертвами, каким образом он смог устроиться на работу в полицию и многое другое.

Выясняется, что прошлое героя раскрывается через любимый фанатами прием — флешбэки. На самом деле раненный сыном Декстер лежит в коме, и все эти образы возникают в его спутанном сознании.

«Декстер: Воскрешение»

Когда выходил: 11 июля — 5 сентября 2025 года

В главных ролях: Майкл Си Холл, Ума Турман, Джек Элкотт, Дэвид Зайас, Нтаре Мвине, Кадиа Сараф, Питер Динклэйдж

Количество сезонов: 1

Количество эпизодов: 10

Минимальный рейтинг эпизода на IMDb: 8,8

Рейтинг «свежести» по версии критиков Rotten Tomatoes: 95 процентов

Сериал продлен на второй сезон, он выйдет в конце 2026 или первой половине 2027 года

Придя в себя после ранения, Декстер немедленно отправляется в Нью-Йорк на поиски Гаррисона. Он узнает, что в городе орудует маньяк, чей почерк кажется ему тревожно знакомым. Однако вскоре герой сталкивается с более серьезной угрозой — миллиардером Леоном Пратером, настоящим коллекционером серийников.

Пратер, одержимый маньяками, раз в год тайно приглашает их в свой особняк, превращенный в некое подобие творческой резиденции. Здесь он с наслаждением слушает «охотничьи истории», щедро оплачивая трофеи с жертв. В его коллекции уже находятся артефакты, связанные с Джоном Уэйном Гейси, Джеффри Дамером, Эдом Гином и Тедом Банди. Но главная ценность — капли крови жертв Мясника из Бэй-Харбор, самого Декстера.

Чтобы найти сына и вычислить нового преступника, Декстер проникает в клуб под видом маньяка. Его план — сблизиться с преступниками, а затем расправиться с ними в соответствии со своим кодексом.

Тем временем Гаррисон старается пережить последствия недавней расправы, пока детективы ищут его по всему городу. Охоту ведут и за Декстером: его узнает Анхель Батиста, его бывший коллега из Майами. Теперь он намерен доказать, что Декстер и есть Мясник из Бэй-Харбор.

Параллельно замыслы Декстера раскрывает Чарли — помощница и телохранитель Пратера. Однако доказать его вину оказывается практически невозможно, что создает напряженное противостояние между ними.