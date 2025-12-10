Фильм «Елки 12»: что известно о новой части новогодней франшизы

Фильм «Елки 12», 2025 год: что известно о новой части новогодней франшизы
В декабре 2025 года в российских кинотеатрах начнут показывать «Елки 12». Первая часть долгоиграющей франшизы вышла пятнадцать лет назад — за это время «елочный» киноальманах Одиннадцатые «Елки», которые вышли в конце 2024-го, Дмитрий Журавлев.
Главное о фильме
- Страна: Россия
- Жанр: комедия
- Возрастное ограничение: 6+
- Сценаристы: Жора Крыжовников и Петр Внуков
- Режиссеры: Андрей Силкин, Борис Дергачев, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников
- Когда выйдет: декабрь 2025 года
- Франшиза: «Елки»
- Когда вышла предыдущая часть: декабрь 2024 года
- Покажут ли в кино: да
- В главных ролях: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Журавлев, Андрей Рожков и другие
Дата выхода
Начиная с 2010 года, новые части «елочной» франшизы выходят в прокат в преддверии Нового года. Исключением стали только «Елки лохматые», чья премьера состоялась в конце января 2015 года.
«Елки 11» добрались до отечественных кинотеатров 19 декабря, а «Елки 12» зрители увидят практически ровно через год после этого. Премьера фильма «Елки 12» запланирована на 18 декабря 2025 года.
За релиз картины вновь отвечает компания «НМГ Кинопрокат» — в числе прочего она показывала россиянам две предыдущие части «Елок» и сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым.
По данным «Кинопоиска», выхода новых «Елок» ждут более трех с половиной тысяч пользователей.
Трейлер
Первый трейлер к фильму «Елки 12» появился на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат» 27 октября 2025 года. Ролик длился меньше минуты и не раскрывал почти никаких сюжетных деталей — зато в нем показали всех ключевых героев картины.
Сюжет
«Елки 12» продолжат истории героев, с которыми зрители познакомились в предыдущей части франшизы.
Бывший сотрудник МЧС дядя Юра (Дмитрий Нагиев) все еще занимает должность охранника в элитном поселке. Параллельно с этим он пытается скрыть свою новую возлюбленную (Ирина Медведева) от хозяев дома, в котором работает.
Будет в двенадцатых «Елках» и совершенно новая сюжетная линия. Маленький Ваня Субботин (Константин Каримов) из северного города Кировска узнает о том, что его родители собираются развестись. Чтобы исправить ситуацию, мальчик решается на крайние меры — он спешит в Великий Устюг, чтобы отыскать там Деда Мороза и спасти свою семью. На пути Ваню ждут новые знакомства и невероятные приключения.
Узнавшие о пропаже сына родители отправляются на его поиски. Новый год все ближе, и у взрослых остается не так много времени, чтобы найти Ваню.
«Когда я взяла в руки сценарий, я знала, что это будет добрая и трогательная история, ведь «Елки» — это всегда про детство, юмор и атмосферу праздника», – Ирина Медведева, играет возлюбленную Юры в «Елках 12».
Создатели и производство
«Елки 11», вышедшие в конце 2024 года, неплохо показали себя в прокате: картину посмотрели более двух с половиной миллионов зрителей — это в два раза больше, чем результат десятой части. Пользователи «Кинопоиска» поставили «Елкам 11» 6.6 балла из 10 возможных — это третий лучший результат за всю историю франшизы (выше только у первого и второго фильмов).
«Нам каждый раз отрадно, что зритель поддерживает выход очередной части «Елок». Можно с уверенностью сказать, что франшиза обрела новую жизнь», – Вадим Смирнов, глава компании «НМГ Кинопрокат».
О продолжении новогодней киноистории заговорили весной 2025 года. В начале апреля фильм представили на кинорынке «Российский кинобизнес» — тогда стало известно, что картина будет состоять из четырех новелл, а в центре сюжета окажутся уже знакомые зрителям герои.
В середине апреля СМИ заговорили о том, что режиссером двенадцатых «Елок» может стать Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Горько»). Крыжовников уже работал над «елочной» франшизой — снимал одну из новелл в «Елках новых». В итоге новости не подтвердились: режиссерское кресло заняли Ольга Долматовская («Москва слезам не верит. Все только начинается»), Андрей Силкин («Молодежка. Новая смена»), Борис Дергачев («Как друзья Захара женили») и Юрий Коробейников («Елки 11»). Жора Крыжовников стал сценаристом и креативным продюсером «Елок 12». Вместе с ним над сценарием работал Петр Внуков — автор предыдущих «Елок» и сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».
География съемок «Елок 12» получилась достаточно обширной: натурные сцены снимали в Мурманской области (город Кировск, горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и арт-парк «Таинственный лес»), а интерьерные — в городе Реутов в Подмосковье.
Актерский состав
Актерский состав новых «Елок» раскрыли 1 июля 2025 года.
В касте много имен, знакомых поклонникам франшизы: Дмитрий Нагиев и его суровый дядя Юра («Елки новые», «Елки последние», «Елки 11»), мать Юры баба Валя в исполнении Надежды Маркиной («Елки 11») и молодой курьер Дамир, сыгранный Рузилем Минекаевым («Елки 11», новелла «Золушка»).
К актерскому составу традиционно присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса: комик, актер и ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) и юмористка Ольга Картункова.
Какие актеры сыграют в «Елках 12»
- Дмитрий Нагиев («Физрук») — дядя Юра;
- Ирина Медведева («6 кадров») — возлюбленная Юры;
- Надежда Маркина («Аритмия») — баба Валя, пенсионерка, мать Юры;
- Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Дамир Соктоев, курьер;
- Константин Каримов («Константинополь») — Ваня Субботин, девятилетний мальчик, чья история свяжет между собой все новеллы;
- Дмитрий Журавлев («Баранкины и камни силы») — Игорь Субботин, семьянин, отец Вани;
- Юлия Топольницкая («Поехавшая») — Светлана Субботина, жена Игоря, мать Вани;
- Андрей Рожков («Уральские пельмени») — Виталий;
- Мария Камова («Москва слезам не верит. Все только начинается»);
- Ольга Картункова («Однажды в России»);
- Андрей Максимов («Пингвины мой мамы»);
- Борис Дергачев («Огонь»);
- Константин Белошапка («Телохранители»);
- Тина Стойилкович («Казанова»);
- Дмитрий Колчин («На солнце, вдоль рядов кукурузы»);
- Екатерина Виноградова («Скорая помощь»).