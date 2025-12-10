Фильм «Елки 12»: что известно о новой части новогодней франшизы

В декабре 2025 года в российских кинотеатрах начнут показывать «Елки 12». Первая часть долгоиграющей франшизы вышла пятнадцать лет назад — за это время «елочный» киноальманах Одиннадцатые «Елки», которые вышли в конце 2024-го, Дмитрий Журавлев.

© Lenta.ru

Главное о фильме

Страна: Россия

Жанр: комедия

Возрастное ограничение: 6+

Сценаристы: Жора Крыжовников и Петр Внуков

Режиссеры: Андрей Силкин, Борис Дергачев, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников

Когда выйдет: декабрь 2025 года

Франшиза: «Елки»

Когда вышла предыдущая часть: декабрь 2024 года

Покажут ли в кино: да

В главных ролях: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Журавлев, Андрей Рожков и другие

Дата выхода

Начиная с 2010 года, новые части «елочной» франшизы выходят в прокат в преддверии Нового года. Исключением стали только «Елки лохматые», чья премьера состоялась в конце января 2015 года.

«Елки 11» добрались до отечественных кинотеатров 19 декабря, а «Елки 12» зрители увидят практически ровно через год после этого. Премьера фильма «Елки 12» запланирована на 18 декабря 2025 года.

За релиз картины вновь отвечает компания «НМГ Кинопрокат» — в числе прочего она показывала россиянам две предыдущие части «Елок» и сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым.

По данным «Кинопоиска», выхода новых «Елок» ждут более трех с половиной тысяч пользователей.

Трейлер

Первый трейлер к фильму «Елки 12» появился на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат» 27 октября 2025 года. Ролик длился меньше минуты и не раскрывал почти никаких сюжетных деталей — зато в нем показали всех ключевых героев картины.

Сюжет

«Елки 12» продолжат истории героев, с которыми зрители познакомились в предыдущей части франшизы.

Бывший сотрудник МЧС дядя Юра (Дмитрий Нагиев) все еще занимает должность охранника в элитном поселке. Параллельно с этим он пытается скрыть свою новую возлюбленную (Ирина Медведева) от хозяев дома, в котором работает.

Будет в двенадцатых «Елках» и совершенно новая сюжетная линия. Маленький Ваня Субботин (Константин Каримов) из северного города Кировска узнает о том, что его родители собираются развестись. Чтобы исправить ситуацию, мальчик решается на крайние меры — он спешит в Великий Устюг, чтобы отыскать там Деда Мороза и спасти свою семью. На пути Ваню ждут новые знакомства и невероятные приключения.

Узнавшие о пропаже сына родители отправляются на его поиски. Новый год все ближе, и у взрослых остается не так много времени, чтобы найти Ваню.

«Когда я взяла в руки сценарий, я знала, что это будет добрая и трогательная история, ведь «Елки» — это всегда про детство, юмор и атмосферу праздника», – Ирина Медведева, играет возлюбленную Юры в «Елках 12».

Создатели и производство

«Елки 11», вышедшие в конце 2024 года, неплохо показали себя в прокате: картину посмотрели более двух с половиной миллионов зрителей — это в два раза больше, чем результат десятой части. Пользователи «Кинопоиска» поставили «Елкам 11» 6.6 балла из 10 возможных — это третий лучший результат за всю историю франшизы (выше только у первого и второго фильмов).

«Нам каждый раз отрадно, что зритель поддерживает выход очередной части «Елок». Можно с уверенностью сказать, что франшиза обрела новую жизнь», – Вадим Смирнов, глава компании «НМГ Кинопрокат».

О продолжении новогодней киноистории заговорили весной 2025 года. В начале апреля фильм представили на кинорынке «Российский кинобизнес» — тогда стало известно, что картина будет состоять из четырех новелл, а в центре сюжета окажутся уже знакомые зрителям герои.

В середине апреля СМИ заговорили о том, что режиссером двенадцатых «Елок» может стать Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Горько»). Крыжовников уже работал над «елочной» франшизой — снимал одну из новелл в «Елках новых». В итоге новости не подтвердились: режиссерское кресло заняли Ольга Долматовская («Москва слезам не верит. Все только начинается»), Андрей Силкин («Молодежка. Новая смена»), Борис Дергачев («Как друзья Захара женили») и Юрий Коробейников («Елки 11»). Жора Крыжовников стал сценаристом и креативным продюсером «Елок 12». Вместе с ним над сценарием работал Петр Внуков — автор предыдущих «Елок» и сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

География съемок «Елок 12» получилась достаточно обширной: натурные сцены снимали в Мурманской области (город Кировск, горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и арт-парк «Таинственный лес»), а интерьерные — в городе Реутов в Подмосковье.

Актерский состав

Актерский состав новых «Елок» раскрыли 1 июля 2025 года.

В касте много имен, знакомых поклонникам франшизы: Дмитрий Нагиев и его суровый дядя Юра («Елки новые», «Елки последние», «Елки 11»), мать Юры баба Валя в исполнении Надежды Маркиной («Елки 11») и молодой курьер Дамир, сыгранный Рузилем Минекаевым («Елки 11», новелла «Золушка»).

К актерскому составу традиционно присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса: комик, актер и ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) и юмористка Ольга Картункова.

Какие актеры сыграют в «Елках 12»