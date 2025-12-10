«Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли обзавелся датой премьеры

Российская премьера комедийного триллера "Наследник" (How to Make a Killing, 18+), частично вдохновленного культовой британской картиной "Добрые сердца и короны" (1949), состоится 5 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе компании "Вольга".

Главный герой картины Бекет Редфеллоу (Гленн Пауэлл), сын наследницы многомиллиардного состояния, которую семья отвергла после его рождения, разрабатывает план мести.

На пути к богатству ему необходимо "устранить" семерых родственников (и сделать это максимально изобретательно), однако мужчина сталкивается с внезапными трудностями в виде двух девушек - Рут (Джессика Хенвик), для которой деньги ничего не значат, и корыстной бывшей Джулии (Маргарет Куолли).

Роли в фильме исполнили Эд Харрис ("Бездна"), Билл Кэмп ("Джокер"), Зак Вудс ("Кремниевая долина"), Тофер Грейс ("Траффик"), Рафф Лоу ("Твист") и другие.

За производство отвечали продюсеры картин "Семь психопатов", "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Режиссер - Джон Паттон Форд, известный по ленте "Преступница Эмили" (2022 года).