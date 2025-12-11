Режиссер «Элвиса» снял документальный фильм о жизни короля рок-н-ролла

Режиссер "Элвиса" Баз Лурман ("Мулен руж", "Ромео + Джульетта") выступил автором документального фильма EPiC: Elvis Presley In Concert, в котором использованы кадры выступлений певца в Лас-Вегасе, ранее считавшиеся утерянными.

В ленту вошли фрагменты из фильма-концерта Elvis on Tour (1972), 45-минутное интервью артиста о своей жизни и ценнейшие 8-миллиметровые пленки из архива Грейсленда, бережно восстановленные постановщиком.

"Среди поклонников Элвиса - как давних, так и новых - всегда ходили разговоры о пропавших кинопленках и ранее не публиковавшихся концертных кадрах. Во время создания фильма "Элвис" с самого начала работы мне посчастливилось получить доступ к хранилищам студии, расположенным глубоко в соляных шахтах Канзаса, где находятся большие запасы старых кинонегативов. Мы были поражены огромным количеством неиспользованных кадров ", - рассказал Лурман в интервью изданию Deadline.

По словам режиссера, цель проекта - не просто показать архивные кадры, а "создать нечто новое, что отразит масштаб Элвиса как артиста и глубину его человеческой стороны".

Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто, первые показы пройдут 8 января в Грейсленде, 20 февраля картина выйдет в формате IMAX, еще неделю спустя стартует широкий кинопрокат.