Названы лучшие фильмы 2025 года от Variety

Два главных кинокритика издания Variety, Питер Дебруж и Оуэн Глейберман, представили два топ-10 лучших фильмов 2025 года.

© Чемпионат.com

Оба списка объединяют фильмы «Битва за битвой» (третье и первое место) с Леонардо Ди Каприо и «Марти Великолепный» (шестое и второе место) с Тимоти Шаламе.

Лучшие фильмы 2025 года, по мнению Питера Дебружа

«Мечты» «История Сулеймана» «Битва за битвой» «Звук падения» «28 лет спустя» «Марти Великолепный» «Простая случайность» «Сны поездов» «Президентский торт» «Стив»

Лучшие фильмы 2025 года, по мнению Оуэна Глейбермана