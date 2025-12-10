Названы лучшие фильмы 2025 года от Variety

«Битва за битвой» и «Мечты» — лучшие фильмы 2025 года от Variety
Два главных кинокритика издания Variety, Питер Дебруж и Оуэн Глейберман, представили два топ-10 лучших фильмов 2025 года.
Оба списка объединяют фильмы «Битва за битвой» (третье и первое место) с Леонардо Ди Каприо и «Марти Великолепный» (шестое и второе место) с Тимоти Шаламе.
Лучшие фильмы 2025 года, по мнению Питера Дебружа
- «Мечты»
- «История Сулеймана»
- «Битва за битвой»
- «Звук падения»
- «28 лет спустя»
- «Марти Великолепный»
- «Простая случайность»
- «Сны поездов»
- «Президентский торт»
- «Стив»
Лучшие фильмы 2025 года, по мнению Оуэна Глейбермана
- «Битва за битвой»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «Бугония»
- «Дикий алмаз»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- «Прилипала»
- «Оружие»
- «Чёрный чемодан»
- «Новая волна»