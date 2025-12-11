В России покажут хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли

В 2026 году в российский прокат выйдет хоррор "В поисках живых" (ранее - "Мы хороним мертвых" / We Bury the Dead), главную роль в котором исполнила звезда "Звездных войн" Дейзи Ридли. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

© Российская Газета

Действие картины разворачивается на острове Тасмания в Австралии, где неудачный военный эксперимент приводит к массовой гибели всего его населения. Девушка по имени Ава вместе с отрядом по поиску тел отправляется на поиски пропавшего мужа и вскоре понимает, что островитяне начинают восставать из мертвых.

Роли в фильме исполнили Брентон Туэйтс, Марк Коулз Смит, Мэтт Уилан и другие.

Режиссер - Зак Хилдитч ("1922", "Эти последние часы", "Гремучая змея").

Впервые лента была показана в 2024 году на кинофестивале в Аделаиде, дата российской премьеры будет объявлена позже.