Третья часть «28 лет спустя» находится в работе

По данным источников Deadline, Sony Pictures начала работать над третьей частью «28 лет спустя». На каком этапе производство, пока не до конца ясно.

© кадр из фильма «28 лет спустя»

Киллиан Мёрфи, который появится в «28 лет спустя: Храм костей», также заглянет и в триквел, но уже с куда более расширенной ролью. Сценарист франшизы Алекс Гарленд пишет сюжет третьего фильма, у которого пока нет названия.

Когда Sony получила права на трилогию «28 лет спустя», Дэнни Бойл вернулся в качестве режиссёра первого фильма, а постановщицей второй ленты выступила Ниа ДаКоста. В интервью Бойл говорил, что хотел бы снять третий фильм, и есть надежда, что он вернётся.

Премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей», который выступит продолжением «28 лет спустя», состоится 16 января 2026 года.