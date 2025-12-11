В российский прокат вышел боевик «Тропа гнева»

В четверг, 11 декабря, в российских кинотеатрах выходит фильм «Тропа гнева». Это история военного, который в молодости служил на границе с Афганистаном. Спустя более чем 20 лет он возвращается, чтобы спасти дочь от своего давнего врага. Режиссёр — Олег Фомин. В ролях — Максим Дрозд, Анфиса Черных, Павел Чинарёв, Артём Ткаченко, Алёна Бабенко и другие. Съёмки проходили в Ленинградской области и Таджикистане. Подробнее о проекте — в материале RT.

© Кадр из фильма «Тропа гнева»

На экраны российских кинотеатров выходит фильм «Тропа гнева» — боевик от режиссёра сериалов «СМЕРШ», Next и полнометражной ленты «День выборов» Олега Фомина. Центральные роли в картине совместного производства России и Таджикистана исполнили Максим Дрозд («По законам военного времени»), Анфиса Черных («Географ глобус пропил»), Павел Чинарёв («Мажор в Дубае»), Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Алёна Бабенко («Молодёжка. Новая смена»), Екатерина Стеблина («Марш Турецкого»), Сослан Фидаров («Челюскин. Первые»), Артур Ваха («Тест на беременность»), Махмадсаид Шохиён («Шурави») и другие.

По сюжету в Таджикистан на съёмки документального фильма прилетает российская журналистка Катя Маркова (Анфиса Черных). Она хорошо знает эти места, поскольку провела детство неподалёку от границы с Афганистаном, где служил её отец Юрий Марков (Максим Дрозд).

Но вместо съёмок героиню ожидает плен: местный бандит Басир (Сослан Фидаров) берёт её в заложники, чтобы призвать к ответу отца Кати, который более 20 лет назад убил в перестрелке контрабандистов — родных Басира. Поэтому Юрий ради спасения дочери возвращается в места своей молодости.

Он встречает друга (Махмадсаид Шохиён), который дослужился до полковника, а также бывшую медсестру, а ныне врача (Алёна Бабенко) — она до сих пор хранит тёплые чувства к отставному военному.

Юрию предстоит столкнуться и с другими персонажами, которые сыграют разные роли в этой истории. Вместе с дочерью он попытается разобраться в ошибках прошлого, а самой Кате предстоит переосмыслить своё детство и по-новому взглянуть на окружающих её людей.

«Редкий жанровый гость»

Глава подразделения Ассоциации владельцев кинотеатров по выпуску и продвижению фильмов Роман Исаев назвал «Тропу гнева» «редким жанровым гостем» в российских кинотеатрах.

«Как мы знаем, сейчас российские продюсеры в основном все делают сказки… Боевиков, триллеров, каких-то интересных драматических картин крайне мало — совершенно недостаточно для того, чтобы зритель системно продолжал ходить в кинотеатры и знал, что в его любимом жанре он всегда какую-то новинку найдёт. Как раз в этом аспекте «Тропа гнева» выступает очень смелым, очень ярким образцом того, как надо поступать российским продюсерам», — отметил он.

Фильм снимался совместно студиями «Лендок», «Точикфильм» (это первая российская коллаборация с данной таджикской компанией) и телеканалом РЕН ТВ. Большая часть съёмок проходила в Таджикистане. В кадре — и современный Душанбе, и разнообразные горные пейзажи.

Картина создана при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны Таджикистана. В частности, артисты использовали не муляжи, а боевое оружие, предоставленное военными.

Ещё одной изюминкой проекта стали документальные кадры, снятые в Монголии в 1980-х годах: на них можно увидеть советских военных на службе и в неформальной обстановке, немного понаблюдать за подлинным бытом их семей в перерывах между событиями вымышленной истории.

История стран и отношений

Драматургия «Тропы гнева» страдает от размытой концепции. Один из продюсеров картины, Алексей Тельнов, признался, что хотел бы видеть фильм более драматичным и подробнее остановиться на взаимоотношениях героев, однако в процессе работы сценарий был изменён в пользу зрелищности.

«Картина, на мой взгляд, претерпела большие изменения... Так получилось, что мы меняли сценарий, который меня больше устраивал. Он был более драматическим, мне хотелось передать историю и нашей общей страны, и человеческих отношений», — отметил Тельнов.

Это небеспочвенное сожаление. «Тропа гнева» обладает потенциалом, чтобы вести зрителей в двух направлениях.

История отцов и детей могла быть рассказана в рамках серьёзного, мрачного кино — приближенного к жизни, пусть и в её нерадостных проявлениях. Но для этого повествование слишком фрагментарно, а образы показаны поверхностно. Зритель не успевает проникнуться проблемами героев, которых едва начинает узнавать.

Тем не менее и динамичный боевик с упором на перестрелки и драки тоже имеет право на существование. И в «Тропе гнева» видны следы формул, по которым снимается добротное жанровое кино.

Возвращение заблудшего героя, напряжённые погони, обещающие саспенс, душещипательные прощания с соратниками, трогательные моменты нежности или внезапно открывающиеся способности к самопожертвованию у второстепенных героев могли бы оставить аудиторию в приятном потрясении. Но эти приёмы, увы, не срабатывают: киноленте не хватает пафоса, к которому зрителя приучили большие боевики. Проблема просматривается в разных аспектах, начиная от композиции кадра и ракурсов съёмки и заканчивая цветокоррекцией и музыкальным сопровождением. Постановочные драки выглядят неубедительно. Впрочем, однозначно утверждать, что более яркие спецэффекты или слоу-моушен спасли бы положение, тоже нельзя.

В итоге кинематографисты не стали делать ставку на правду жизни и одновременно не дали сочную картинку, которая была бы дальше от реальности, но безотказно заставила бы аудиторию сопереживать героям.