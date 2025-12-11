Что россияне будут смотреть в Новый год

Онлайн-кинотеатр "КИОН" провел исследование, чтобы выяснить, что россияне включают на своих экранах для создания новогоднего настроения.

Как отмечают аналитики, в период с ноября по декабрь россияне продолжают смотреть преимущественно оригинальные проекты (популярностью, в частности, пользуются сериалы "Бар "Один звонок", "Дорогой Вилли", "Близкое счастье", "Зверобой", а также фильм "Колбаса").

Также для создания новогоднего настроения часто включают комедию "Совсем ошалели" с Гошей Куценко и Анной Михалковой.

Отмечено, что в конце года традиционно наблюдается рост популярности у таких жанров, как мелодрама, фантастика и комедия.

Подтверждается любовь к проверенным новогодним хитам: россияне продолжают смотреть "Иронию судьбы", "Карнавальную ночь", "Морозко" и "Вечера на хуторе близ Диканьки".