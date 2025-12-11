Вышел первый трейлер семейной комедии «Ждун 2»

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал первый трейлер фильма «Ждун 2». Это будет сиквел первой части семейной комедии, в котором можно будет увидеть как знакомых героев, так и новых персонажей.

Трейлер «Ждуна 2»

Во второй части героев ждут ещё более невероятные приключения и вызовы, которые их сплотят, а также приоткроются некоторые тайны о самих Ждунах. К примеру, мы узнаем, что существуют злобные Ждуны, которые хотят вторгнуться в Землю.

Премьера картины состоится 30 апреля 2026 года. К прежним актёрам присоединились Александр Ревва, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев и другие.