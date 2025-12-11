Началась работа над экранизацией "Сказки о рыбаке и рыбке" Пушкина

Студия KIONFILM объявила о старте работы над семейным фильмом по "Сказке о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина - первой полнометражной экранизацией знаменитого произведения классика.

Сценаристом назначен Владимир Васильев ("Беспринципные", "Красная поляна").

Других подробностей пока нет. Подчеркивается, что это - масштабный проект с современными визуальными решениями, "которые позволят превратить классическую историю в насыщенное, трогательное и одновременно остроумное кино".