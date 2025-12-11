Появился первый кадр драмы «Джозефина» с Ченнингом Татумом

Организаторы кинофестиваля «Сандэнс» опубликовали первый кадр драматического фильма «Джозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан в главных ролях. На нём можно увидеть ключевых персонажей картины.

Первый кадр фильма «Джозефина»

© Sundance Institute

В центре сюжета восьмилетняя Джозефина, которая становится свидетельницей жестокого нападения в парке «Золотые ворота». После этого у неё начинаются приступы страха и паранойи. В картине также снялись Филип Эттингер, Сайра Маккарти, Мейсон Ривз.

Премьера картины состоится на фестивале «Сандэнс» в рамках драматического конкурса. Мероприятие пройдёт в США с 22 января по 1 февраля 2026 года.