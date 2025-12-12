Мультфильм «Зверополис 2» поставил важный рекорд

Анимационная лента «Зверополис 2» преодолела отметку в $ 1 млрд кассовых сборов по всему миру. Сиквелу удалось достичь этого результата всего за 17 дней с момента премьеры, что делает его самым быстрым анимационным проектом в истории, покорившим данный рубеж.

По состоянию на четверг общая касса фильма составляла $ 986,1 млн, из которых $ 232,7 млн пришлось на домашний прокат в США, а $ 753,4 млн — на международные рынки. С учётом показателей пятницы картина гарантированно превысила миллиардный порог. Бюджет ленты оценивается в $ 150 млн.

«Зверополис 2» стал вторым фильмом 2025 года, заработавшим миллиард (первым был ремейк «Лило и Стич»). Кроме того, это обеспечило Walt Disney Animation Studios уникальное достижение: впервые в истории студии два релиза подряд становятся «миллиардерами» (предыдущим хитом была «Моана 2», вышедшая в конце 2024 года).

Премьера мультфильма от режиссёров Джареда Буша и Байрона Ховарда состоялась 26 ноября. Картина стартовала с рекордных $ 559,5 млн за первые пять дней, показав лучший глобальный дебют года среди всех кинорелизов. Зрительский рейтинг свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 96%.