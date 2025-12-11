В России приостановят показ «Аватара 3» и фильмов Голливуда

Ассоциация владельцев кинотеатров приостановит показ голливудских фильмов в новогодние праздники и будет показывать в Новый год только российские картины. Об этом сообщает издание Cinemaplex.

Таким образом, крупнейшие российские киносети, включая «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и «Мягкий кинотеатр», будут показывать лишь официально вышедшие в стране картины. Это значит, что россияне не смогут сходить на неофициальные показы «Аватара: Пламя и пепел», «Зверополиса 2» и других голливудских картин. Вместо этого зрители смогут посмотреть «Буратино», «Простоквашино» и другие отечественные фильмы.

Неофициальные показы голливудских фильмов вернутся в крупные киносети лишь 15 января. До этой даты зарубежные новинки можно будет посмотреть лишь в относительно небольших кинотеатрах, которые не входят в Ассоциацию владельцев кинотеатров.