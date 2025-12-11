Умерла известная по «Страху и ненависти в Лас-Вегасе» Лесли Уокер

В возрасте 80 лет ушла из жизни Лесли Уокер, именитая английская монтажер, среди наград которой - три номинации на премию BAFTA.

Некролог опубликован в Variety. Причина смерти не разглашена.

Уокер родилась в 1945-м. В индустрию пришла в 1960-х - как помощница монтажера. Первая самостоятельная работа - 1977 год, ирландская драма по Джойсу "Портрет художника в юности".

Всего в фильмографии Уокер более пятидесяти кино- и телефильмов и сериалов, среди которых - "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Страна приливов" (оба - 18+) и "Король-рыбак" (премия "Оскар") Гиллиама, "Пустая корона", "Серая сова" с Броснаном, "Письмо Брежневу" (победитель Венецианского МКФ), "Мамма MIA!" (18+).