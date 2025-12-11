Новогодний фильм с Долиной призвали снять с эфира

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал вырезать сцены с народной артисткой России Ларисой Долиной из фильма «Невероятные приключения Шурика». Его слова приводит «Газета.Ru».

Общественник подчеркнул, что в ином случае он потребует снять новогоднюю комедию с эфира 31 декабря. По его словам, Долиной следует запретить участие во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались.

«Все понимают, кто такая Долина, и никто ее видеть не хочет. Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее», — пояснил Бородин.

По мнению руководителя ФПБК, показ фильма с певицей в новогоднюю ночь будет означать, что скандал с продажей и возвращением квартиры никак не сказался на ее карьере. «Мы попросим вырезать Долину или снять фильм с эфира, обратимся в министерство культуры и еще в ряд других структур», — заключил он.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что Долина никогда не была любима народом так, как ее коллеги. Он связал это с отсутствием у артистки нужного уровня обаяния. По словам Шаляпина, Долина часто кажется недовольной, в ней всегда была «злость».