Вышел трейлер документального шоу «От полюса до полюса» с Уиллом Смитом — старт 13 января

Компания National Geographic представила большой трейлер документального сериала «От полюса до полюса». Шоу с Уиллом Смитом стартует 13 января — его можно будет посмотреть на DIsney+, Hulu, телеканале ABC и других площадках National Geographic.

Видео доступно на YouTube-канале National Geographic. Права на видео принадлежат National Geographic.

В масштабной телепередаче Уилл Смит отправится в большое путешествие через шесть континентов: от ледяных полей Антарктиды до джунглей Амазонки, гор Гималаев, пустыни Африки, островов Тихого океана и айсбергов Арктики. Путь актёра и съёмочной команды разворачивается на протяжении 100 дней: он катается на лыжах до Южного полюса, ловит гигантскую анаконду, доит ядовитого тарантула, поднимается в горы и ныряет под лёд Северного полюса.

Съёмки «От полюса до полюса» стартовали в 2020 году и продолжались около пяти лет. Это одно из самых масштабных документальных шоу в истории телевидения.