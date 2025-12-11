Кинотеатры ждут «бешеную новогоднюю битву» российских премьер

В последний месяц 2025 года представители кинотеатров со всей страны собрались в Москве на международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» 25/26, чтобы познакомиться с главными новыми релизами 2026 года. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.

В рамках деловой программы не обошлось без обсуждения предстоящих новогодних сказочных релизов, ведь в январе 2026 года кинотеатры ждут беспрецедентного противостояния продюсеров, медиахолдингов и дистрибьюторов. К слову, на фоне столь масштабной битвы в России уже отложили выход в прокат фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел». Однако обо всем по порядку.

ВОПРОС ЦЕНЫ

В рамках сессии «Вызовы 2026», председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сразу предупредил, что сегодня намерен говорить про страшные цифры. Но прежде чем перейти к ним, внес важное уточнение. Из презентации АВК следовало, что фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» в России покажут не раньше 15 января, хотя прежде СМИ предполагали, что картина выйдет с 25 декабря, через неделю после начала мирового широкого проката. Решение продиктовано нежеланием ругаться с тремя дистрибьюторами, которые в предстоящие праздники представят главные сказочные релизы.

Однако прежде, чем говорить о «новогодней битве», важно оценить итоги текущего года. Еще в начале декабря стало известно, что за 11 месяцев 2025 года кинотеатры не досчитались 8% зрителей. Это подтвердили и в рамках российского кинорынка, однако также выделили и позитивную тенденцию.

«Конец 2025 года – лучшее из того, что было по деньгам. По посещаемости все, конечно, плохо, мы далеко не достигли уровня 2025 года. Однако если мы посмотрим на ноябрь, мы практически приблизились к 2019 году по количеству людей. Когда есть, что смотреть – люди идут. Причем, люди идут, несмотря на среднюю цену билета в 443 рубля, которая наблюдалась в ноябре. В январе этого года средняя цена была 461 рубль», - заметил Алексей Воронков.

Он уточнил, что цена за билет в 250 рублей на сегодняшний день – смерть для кинотеатров. Тему уже обсудили и с дистрибьюторами, договорились, что стоимость в 100 рублей – недопустима.

«Часто нерадивые, некрупные дистрибьюторы приходят к нам с идеей, что договорились с Министерством образования, теперь школы пойдут в кино по 100 рублей за билет. В 50% сетей, которые входят в АВК, мы уже берем и снимаем эти фильмы с проката. С Министерством культуры эту историю обговорили. Сказали, что нам такой помощи не надо. Если мы захотим опустить цену до 100 рублей, мы это сделаем сами», - заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

С учетом растущей стоимости билетов и снижения числа зрителей, бытует мнение, что более доступные цены помогли бы привлечь аудиторию. Однако председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) подчеркнул, что не поддерживает такую точку зрения. На то есть свои основания. Летом, к примеру, стоимость билетов по году была минимальной. При этом третий квартал года стал для кинотеатров катастрофическим.

«Такого отсутствия контента, как этим летом, не было никогда. Самый плохой по году – третий квартал. Смотрим на ноябрь, и рост год к году – катастрофически большой», - сказал Воронков.

Стоит отметить, что в ноябре средняя цена билета была выше, однако контентное предложение было куда ярче. Если на лето приходилось всего несколько заметных релизов, включая провального «Плагиатора», то в октябре-ноябре вышли такие заметные новинки, как «Финник 2», «Горыныч», «Алиса в Стране чудес», «Папины дочки. Мама вернулась», «Иллюзия обмана 3» и не только.

«Почему при самой маленькой цене билета в третьем квартале, у нас самое большое падение? Ни один маркетолог мне не смог ответить. Почему при самой большой цене билета в ноябре у нас самый большой рост и посещаемость? Ноябрь показал, что идет контент, идет народ. Без разницы, сколько платить – 250 или 400 рублей. Сегодня 400-500 рублей – один поход в кофейню. За 100 рублей в кинотеатр не придет в четыре раза больше народу», - уточнил председатель АВК.

В АВК также подсчитали, что для комфортной работы кинотеатров средняя стоимость билета на сеанс должно составлять 538 рублей. Реальный показатель этой отметке пока существенно уступает.

РОССИЙСКОЕ КИНО В ТОПЕ

Если в 2024 году в топ-10 самых кассовых релизов были исключительно российские фильмы, то в 2025 году в списке нашлось место и для зарубежных картин – «Иллюзии обмана 3» и «Дракулы» Люка Бессона. При этом именно российское кино все еще остается главным флагманом проката.

«Людей, которые реально ходят на русское кино, стало больше, и основной процент новых людей, которые пришли в кинотеатры, пришли на российское кино. Нравится нам это или не нравится, но наш зритель меняется и в этом есть потенциал. Хорошо, что получилась иностранная история в топах, но пока наш основной прицел – российское кино», - подчеркнул Воронков.

Главным внезапным успехом года можно назвать сборы фильма «Бати 2. Дед». Как напомнили в АВК, изначально кинотеатры не ожидали, что картина освоит в прокате больше 600 миллионов рублей. Не ожидал этого, возможно, и прокатчик, однако сборы составили почти 1,6 миллиарда рублей.

«АВАТАР» ПАЛ В БИТВЕ

Главными дистрибьюторами 2025 года стали «Централ Партнершип», «Атмосфера кино» и «НМГ Кинопрокат». Именно эти компании в начале 2026 года схлестнутся в сказочной битве, представив «Чебурашку 2», «Простоквашино» и «Буратино». В этой битве столкнутся также и медиахолдинги. За каждой из картин стоит отдельный телеканал – «Первый канал», «Россия» и «ТНТ». Все фильмы направлены на семейную аудиторию. Хронометраж всех трех картин не повышает 1 часа 45 минут. В начале декабря сообщалось, что наибольший зрительский интерес за «Простоквашино». Однако представители кинотеатров, которые в рамках кинорынка увидели два из трех сказочных фильма, не смогли единогласно выбрать лидера.

«Катастрофически нереальный информационный ресурс у «Буратино». Если вы смотрите новостную историю, сегодня все понимают, что «Буратино» самый ожидаемый фильм, такого новостного ресурса нет ни у кого. «Простоквашино» тоже круто с рекламой работает. «Чебурашки», кажется, стало чуть меньше. Думаете, они остановились? Нет. Они ждут, когда все остальные скинут свои ресурсы. Ребята, драка будет бешеная», - отметил Воронков.

К началу новогодних дат «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2» получили от кинотеатров по 25% от общего числа сеансов в день. Еще 25% приходится на «Елки 12», «Три Богатыря и Свет клином», «За Палыча!», «Пункт назначения» и прочие картины. Как заметили в АВК, не исключено, что уже в январе с учетом актуальных продаж и зрительского интереса часть этих сеансов тоже перейдут к одной из сказок. После того, как первые зрители посмотрят одну из трех премьер, ожидается, что сарафанное радио вновь привлечет зрителей в кино уже на другой релиз. Стоит отметить, что при таком обилии контента в прокате не удивительно решение индустрии по фильму «Аватару: Пламя и пепел».

Однако помимо сказок кинотеатрам критично необходим и контент для другого сегмента аудитории, поскольку в новогодние даты сеансы ставят не только на вечернее, но и на ночное время – до часа ночи. В это время в афише можно будет увидеть как раз «Елки 12» и «Пункт назначения. Новый аттракцион».

В АВК также сообщили, что в около 20-22% зрителей в России ходят в кино только на Новый год. Именно за этого зрителя в большей степени и предстоит биться кинотеатрам, и результат этой битвы будет известен уже совсем скоро.