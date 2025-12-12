Объявлена дата выхода в прокат фильма «Чебурашка 3»

Сегодня в Москве, в кинотеатре "Октябрь" проходит презентация крупнейшей компании-прокатчика "Централ Партнершип". Перед тем, как рассказать о новых проектах, собравшимся показали новый фильм "Чебурашка 2", который выйдет в прокат 1 января 2026 года. В зале присутствовали только партнеры, руководители кинотеатров и предствители прессы. Премьера фильма должна быть позднее.

Второй фильм, по мнению обозревателя "РГ", получился лучше, чем первый, поскольку авторы поработали над ошибками. Картину представили продюсеры Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Денис Жалинский и режиссер Дмитрий Дьяченко. В конце фильма на экране появилась надпись о том, что "Чебурашка 3" выйдет в прокат 1 января 2027 года.