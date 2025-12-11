Стало известно, когда стартуют съемки третьего сезона «Уэнсдей»

Актёр Луис Гусман, играющий Гомеса Аддамса, сообщил, что съёмки третьего сезона «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли стартуют в феврале 2026 года в Ирландии.

Премьера продолжения ориентировочно состоится в 2027 году. В третьем сезоне также снимется Ева Грин, которой досталась роль тёти Офелии, светловолосой сестры Мортиши Аддамс.

Второй сезон «Уэнсдей» разделили на две части и выпустили в сентябре и августе 2025 года. Ещё до релиза проект продлили на третий сезон, но его детали пока остаются неизвестными. Ранее Дженна Ортега рассказывала, что в следующем сезоне хотела бы увидеть больше взаимодействия с Мортишей.