«Мастеру и Маргарите» с Джонни Деппом предрекли успех в прокате

Новую экранизацию «Мастера и Маргариты» с Джонни Деппом в главной роли ждет успех благодаря таланту актера и большому бюджету, сказал НСН Давид Шнейдеров.

Джонни Депп — прекрасный актер, который может сыграть очень разных героев, а гигантский бюджет и оснащение Голливуда помогут новой экранизации «Мастера и Маргариты» покорить зрителей, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Газета Variety ранее сообщила о том, что Депп сыграет главную роль в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Какую именно роль исполнит звезда Голливуда — не уточняется. Однако известно, что Депп и его компания IN.2 Film продюсируют проект. Шнейдеров назвал Деппа талантливым актером.

«Джонни Депп — отличный артист, просто прекрасный. Он может играть очень разные роли, очень разных героев — от лирического героя в фильме «Шоколад» до гротескного пирата Джека Воробья. Я думаю, ему под силу все. Это крайне талантливый актер. У Джонни Деппа будет техническое оснащение Голливуда, гигантский бюджет, который будет в разы больше, чем у Локшина, так что успех обеспечен», — сказал собеседник НСН.

Продюсером киноленты, по данным СМИ, также может выступить Светлана Мигунова-Дали, с которой Депп работал вместе на фильме «Жанна Дюбарри». По словам Шнейдерова,

«Деппу все равно, будет ли у фильма русский продюсер. Кроме того, западным зрителям абсолютно на это плевать. Их же не отпугнуло большое количество русских актеров в фильме «Анора». Зрителю без разницы, китайский ли будет продюсер у фильма, русский или французский. Главное — хороший», — заключил кинокритик.

Произведение Булгакова в своё время пытались экранизировать Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам и База Лурман, однако англоязычного фильма до сих пор нет. Что касается фильма с участием Деппа, то работа над ним стартует в конце 2026 года.

Ранее один из продюсеров экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина Наталия Клибанова заявила НСН, что международная обстановка осложнила мировой прокат фильма «Мастер и Маргарита», однако картину тепло приняли в ряде европейских стран и особенно – в Германии.