Режиссер мультфильма «Три кота» рассказал о новой полнометражной картине

Создатель и режиссёр мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий рассказал о новой полнометражной картине «Три кота. Путешествие во времени».

© «Три кота. Путешествие во времени»

«Вся эта история называется «Путешествие во времени», и она прежде всего имеет отношение к тому, что нашему проекту десять лет. Мы решили оглянуться назад, посмотреть, что было десять лет назад, как проект начинался. А начинался он с семьи и с любви внутри семьи, поэтому каждая история связана и со временем, и с отношениями в нашей кошачьей семье», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Высоцкий, во вселенной мультфильма будут появляться новые герои, но вряд ли они будут похожи на кого-то из реальных знаменитостей.

По словам режиссёра, вселенная котов довольно изолированная.