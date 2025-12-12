Будущий фильм Деппа помешал создателям российского «Мастера и Маргариты»

Сообщение о намерении Джонни Деппа осуществить в качестве продюсера первую англоязычную экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" вызвало взрыв интереса в мире: роман считается одним из величайших произведений литературы ХХ века.

© Российская Газета

Актер объявил об этом на фестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии в рамках рынка Red Sea Souk. В туманных выражениях он дал понять, что, возможно, и сам снимется в этой картине, не уточняя, в какой роли. Этот проект, съемки которого намечены на будущий год, а выход на экраны - на 2027-й, кинокомпания Деппа IN.2 Film запускает в сотрудничестве с продюсерами фильма 2023 года "Жанна Дюбарри", где Депп снимался, Светланой Мигуновой-Дали и Грейс Ло.

Никаких подробностей о проекте в прессе пока не появилось, неизвестно и имя режиссера будущего фильма. Но эта затея уже перегородила дорогу другому фильму "Мастер и Маргарита", который снял в России режиссер Михаил Локшин. Картина у себя на родине прошла с огромным успехом, и потом появилась в прокате многих стран, кроме США и Великобритании. Продюсеры версии, которую анонсировал Джонни Депп, утверждают, что обладают эксклюзивными правами на англоязычную экранизацию романа и требуют не допускать российский фильм на экраны США и Англии. По этому поводу идет судебная тяжба между ними и агентом по продажам продвигающей фильм Локшина дистрибьюторской компании Luminosity Pictures.

Как известно, идея экранизировать роман Булгакова будоражила умы таких кинематографических титанов, как Федерико Феллини, Роман Полански, Терри Гиллиам, Бэз Лурман, а в СССР - Элема Климова и Эльдара Рязанова. Первым, кому удалось это сделать, был Анджей Вайда, снявший в 1971 году на немецком языке фильм "Пилат и другие", взяв за основу библейские главы романа и опустив все московские сцены. Затем появились итало-югославский фильм Александра Петровича (1972) и польский мини-сериал Мацея Войтышко (1988). В СССР первым был Юрий Кара, но выходу его фильма на экраны помешал наследник авторских прав, картина со звездным актерским составом на много лет легла на полку и вышла к зрителю, когда и технически, и эстетически устарела. Причем ее премьеру опередила многосерийная экранизация Владимира Бортко, во многом умерившая жадный интерес зрителей к киноверсиям знаменитой книги.

Что касается фильма Михаила Локшина, то его авторы, использовав сюжетную канву романа, создали, в сущности, фильм о процессе создания этого литературного шедевра, сплетя фантазию писателя с собственной - пожалуй, наиболее захватывающий опыт нашего общения с Булгаковым и его великой книгой в кино.

Заколдованный роман о "нехорошей квартире", куда вселился сам Дьявол, продолжает мистическим образом обеспечивать коварные интриги всем, кто попытается к нему прикоснуться. Что ждет теперь Деппа с его проектом, покажет время.