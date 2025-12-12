Кинокритик рассказал, каким может быть фильм «Мастер и Маргарита» с Деппом

Американский актер Джонни Депп, который выступит продюсером первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", при работе над фильмом может сделать акцент на теме противостояния элит в произведении. Такое мнение высказал ТАСС кинокритик Егор Москвитин.

"Можно предположить, что он присмотрится к такой теме "Мастера и Маргариты", как смена и конфронтация разных элит. Это редко обсуждаемый, особенно в кино, элемент произведения Булгакова, но, учитывая обстоятельства жизни самого Деппа, думаю, при экранизации [он] обратит внимание именно на это", - отметил Москвитин.

Кинокритик напомнил, что экранизировать Булгакова в Голливуде пытались многие режиссеры, включая Романа Полански и База Лурмана, который в течение 25 лет публично высказывал желание сделать музыкальную интерпретацию романа.

"Здорово, что дело сдвинулось с мертвой точки и кто-то возьмется за экранизацию", - добавил он.

Москвитин также обратил внимание на участие в проекте продюсера Светланы Мигуновой-Дали, которая ранее работала над фильмами "Легенда №17", "Жанна Дюбари" и режиссерской работой Деппа "Моди: Три дня на крыльях безумия".

"У нее как у продюсера есть опыт участия в очень амбициозных проектах, в том числе от противоречивых авторов", - подчеркнул он.

Кинокритик Сергей Сычев, в свою очередь, напомнил, что разговоры о проекте идут не первый год. "Речь об этом проекте ходила уже несколько лет, и слухи о том, что Джонни Депп будет там сниматься, "циркулировали" еще с 2017 года", - сказал он. По словам эксперта, интерес Деппа к русской литературе делает его участие логичным.

"Он восхищался Маяковским, Достоевским. Так что вполне логично, что он будет задействован в проекте", - отметил Сычев.

По его прогнозам, Деппу предложат сыграть в фильме главную роль Мастера.

"Ему [Деппу] катастрофически не хватает больших фильмов и больших ролей. Но при этом он выбрал довольно странный проект, потому что "Мастер и Маргарита" всегда связан с легендами и слухами о рисках для тех, кто за него берется", - подчеркнул кинокритик. "Но Джонни Депп - человек не из пугливых, поэтому посмотрим, что у него получится. Возможно, нас ждет что-то очень большое", - заключил он.

Об экранизации

Ранее стало известно, что американский актер Джонни Депп может сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", он также выступит в качестве продюсера кинокартины. Его спродюсирует собственная киностудия Деппа IN.2 Film. Начало съемок запланировано на конец 2026 года.