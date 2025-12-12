Опубликованы первые кадры со съемок «Русского Зорро»

В Московской области стартовали съемки историко-приключенческого сериала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра PREMIER «Дубровский. Русский Зорро». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Производством занимается кинокомпания «Ген Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главную роль исполняет Олег Гаас. В проекте также снимаются Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов, Павел Сборщиков и Дарья Коныжева. Авторами идеи проекта выступили Константин Обухов и Денис Карышев. Режиссер проекта — Кирилл Кузин.

По сюжету после долгих скитаний по миру Владимир Дубровский возвращается в Российскую империю с новым именем и новым лицом, теперь он загадочный иностранец — Дон Диего де ла Вега. Приехав в Кистеневку, Дубровский видит, что в его родных краях царит произвол помещиков, а на дорогах бесчинствуют разбойники, прикрываясь именем Дубровского. Там же герой встречает свою бывшую возлюбленную Машу и оказывается втянут в опасную игру против семьи жестокого Кирилы Петровича Троекурова, с которым у Дубровского остались старые счеты.

Генеральный продюсер ТВ-3 и автор идеи проекта Константин Обухов называет Дубровского и Зорро похожими персонажами.

«Оба они — мстители, одиночки, люди, которые будут драться за правду. Нам хотелось создать масштабный исторический аттракцион, отдать дань русской классике и при этом позволить себе смелую фантазию — представить, каким мог бы быть дальнейший путь Дубровского после событий одноименного романа Пушкина, к которому мы относимся с большим уважением», — делится он.

© Пресс-служба ТВ-3

Как добавляет режиссер проекта Кирилл Кузин и Зорро, и Дубровский рождены благодаря несправедливости и оказываются вынуждены жить двойной жизнью: один — благородный дон Диего, скрывающийся под маской мстителя, другой — разоренный дворянин, ставший разбойником.

«В образе, который у нас получается, есть и отточенная элегантность Зорро, и суровая русская трагичность Дубровского. Этот персонаж умеет быть легким, ироничным — и в то же время жестким, решительным, способным на отчаянные действия. И готовым отдать многое за любовь», — добавляет режиссер.

Исполнитель главной роли Олег Гаас называет своего персонажа ранеными волком, потерявшим все: родителей, родину, имя.