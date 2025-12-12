Вышел трейлер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

В Сети появился трейлер второго сезона фэнтези-сериала "Аватар: Легенды об Аанге"(он же "Аватар: Последний маг воздуха" / Avatar: The Last Airbender) - новой версии одноименного мультсериала (2005-2008).

По сюжету подросток Аанг (Гордон Кормье) и его друзья отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти народы четырех стихий. Герою предстоит овладеть магией земли, в этом ему поможет слепая девочка Тоф Бейфонг.

Премьера на Netflix состоится в 2026 году, точная дата будет объявлена позже.

Ранее "Легенду об Аанге" продлили на третий сезон, который станет для шоу последним.