Появились первые кадры второго сезона сериала «Третий лишний»

Сет Макфарлейн, снявший первый сезон сериала «Тед», объявил о завершении съёмочного процесса второго сезона. По его словам, второй сезон получился очень смешным, поэтому его точно не стоит пропускать фанатам франшизы.

© Sky TV

Мини-сериал «Тед» — приквел комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом. Действие шоу разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед живёт дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона состоялась в сервисе Peacock. Второй выйдет там же, но пока не рассказали, когда именно это произойдёт. Первый сезон закончили снимать 23 ноября 2022 года, а выпустили его лишь 11 января 2024-го.