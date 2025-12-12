Дэвид Коренсвет сыграл Супермена в фильме «Супергерл»

Милли Олкок, которая стала Супергёрл в обновлённой киновселенной DC, рассказала, что Дэвид Коренсвет сыграл Супермена в фильме про героиню.

Возможно, некоторые и так догадывались, что без Человека из стали не обойдётся, но до сих пор неизвестно, насколько большая и важная у него роль будет в сюжете. Скорее всего, не такая значительная, как может показаться на первый взгляд.

Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Космо и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».

Премьера супергеройского блокбастера состоится 26 июня 2026 года.