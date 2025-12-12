Опубликован трейлер фильма о блокадном Ленинграде «Красавица»

Опубликованы постер и трейлер исторической драмы "Красавица", основанной на реальных событиях.

© Российская Газета

Фильм расскажет о том, как сотрудники ленинградского зоопарка в блокаду спасали животных.

В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин и другие. Голос бегемотихе по кличке Красавица подарила Мария Аронова.

Режиссер - Антон Богданов.

Премьера - 19 февраля.