У второго сезона «Кибердеревни» появился новый голографический постер

«Кинопоиск» опубликовал новый голографический постер второго сезона сериала «Кибердеревня». На нём можно увидеть Николая и Робогозина, а также других героев.

© «Кинопоиск»

Продолжение рассказывает о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Главные роли в «Кибердеревне» исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучил робота Робогозина. Предпоследняя серия нового сезона выйдет 13 декабря, а последний эпизод выпустят 20-го числа.