Расписание выхода третьего сезона сериала «Праздники»

Уже 15 декабря стартует третий сезон сериала «Праздники». В продолжении семейство сталкивается с большими переменами: глава семьи выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако его энергия и разнообразные хобби для проведения свободного времени даются тяжело Наталье Николаевне. Тем временем дети учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли и её мужа Вовы получается закрепиться в Москве, а у старшей мамы Лены с мужем Пашей дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.

В третий сезон комедийного шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить по будням на ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko, Kion и Premier. Финал состоится 25 декабря.

  • 1-я серия — 15 декабря;
  • 2-я серия — 15 декабря;
  • 3-я серия — 16 декабря;
  • 4-я серия — 16 декабря;
  • 5-я серия — 17 декабря;
  • 6-я серия — 17 декабря;
  • 7-я серия — 18 декабря;
  • 8-я серия — 18 декабря;
  • 9-я серия — 22 декабря;
  • 10-я серия — 22 декабря;
  • 11-я серия — 23 декабря;
  • 12-я серия — 23 декабря;
  • 13-я серия — 24 декабря;
  • 14-я серия — 24 декабря;
  • 15-я серия — 25 декабря;
  • 16-я серия — 25 декабря.