Ассоциация владельцев кинотеатров просит убрать из проката иностранные релизы

Ассоциация владельцев кинотеатров третий год подряд обращается к кинотеатрам, в том числе не входящим в ассоциацию, с просьбой снимать в новогодний период иностранные релизы из-за высокой концентрации российских кассовых премьер. Об этом ТАСС сообщил глава организации Алексей Воронков.

"Мы уже третий год подряд призываем кинотеатры, в том числе и не [входящие в] АВК, убирать иностранные релизы с Нового года, так как в этот период выходит очень много российского кассового кино", - сказал он.

Зимой 2026 года в российский прокат выходят три масштабные картины - "Буратино" производства кинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio при поддержке Фонда кино, "Простоквашино" кинокомпании братьев Андреасян в партнерстве с компанией "Газпром-медиа холдинг", киностудией "Союзмультфильм" и телеканалом ТНТ, "Чебурашка 2" - совместный проект Yellow, Black and White, телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра Start, созданный при участии киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино). Все фильмы выйдут в прокат 1 января.