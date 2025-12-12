Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали второй половины 5-го сезона

Чемпионат.com

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Автор фантастического проекта заявил, что он вместе со своим братом Мэттом закончили производство второй половины сезона.

Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали второй половины 5-го сезона
© Чемпионат

Шоураннер также поделился деталями грядущих трёх эпизодов. Так, пятую серию поставил Фрэнк Дарабонт, режиссёр «Побега из Шоушенка», шестая серия впечатлит зрителей актёрскими перевоплощениями, а седьмой эпизод окажется самым эмоциональным вместе с большим финальным эпизодом.

Эпизод пять — Фрэнк Дарабонт вернулся, но в этом эпизоде ​​он демонстрирует совершенно другие способности, чем в третьей серии. Он гораздо мрачнее и страшнее. Эпизод шесть — режиссёр Шон Леви. Это самый масштабный из трёх эпизодов, и актёрская игра заставляет нас плакать каждый раз, когда мы его смотрим. Эпизод семь — если не считать финал, это самая эмоциональная серия сезона.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Вторая половина шоу выйдет ночью 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.