Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали второй половины 5-го сезона

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Автор фантастического проекта заявил, что он вместе со своим братом Мэттом закончили производство второй половины сезона.

Шоураннер также поделился деталями грядущих трёх эпизодов. Так, пятую серию поставил Фрэнк Дарабонт, режиссёр «Побега из Шоушенка», шестая серия впечатлит зрителей актёрскими перевоплощениями, а седьмой эпизод окажется самым эмоциональным вместе с большим финальным эпизодом.

Эпизод пять — Фрэнк Дарабонт вернулся, но в этом эпизоде ​​он демонстрирует совершенно другие способности, чем в третьей серии. Он гораздо мрачнее и страшнее. Эпизод шесть — режиссёр Шон Леви. Это самый масштабный из трёх эпизодов, и актёрская игра заставляет нас плакать каждый раз, когда мы его смотрим. Эпизод семь — если не считать финал, это самая эмоциональная серия сезона.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Вторая половина шоу выйдет ночью 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.