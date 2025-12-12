Новый боевик с Джейсоном Стейтемом выйдет в РФ

В России официально выйдет новый экшен-триллер "Убежище" с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Синопсис такой: после спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, настигает его. Теперь им предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг - выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

В ролях также: Наоми Аки (фильмы "Прости, детка", сериалы "Мастер не на все руки", "Конец ***го мира", "Доктор Кто", "Вера", "Пять"); Харриет Уолтер (фильмы "Искупление", "Вавилон", "Последняя дуэль"); Дэниэл Мейс ("Отпетые друзья", "Ограбление на Бейкер-Стрит", "Вера Дрейк"); Бодхи Рэй Бритнах (сериал "Захват") и другие.

Режиссер: Рик Роман Во ( "Падение ангела", "Гренландия", "Выстрел в пустоту", "Стукач").

Премьера в РФ - 5 февраля следующего года.