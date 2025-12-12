Киллиан Мерфи намерен сыграть в третьей части «28 лет спустя»

Лауреат премии "Оскар" Киллиан Мерфи планирует сыграть одну из ролей в грядущем триквеле "28 лет спустя", сообщает издание Deadline.

Сценарий к картине напишет постоянный автор франшизы Алекс Гарленд, режиссер пока не назначен. Ранее Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб") заявлял, что снимет фильм, если студия Sony его одобрит.

"28 лет спустя: Храм костей" Нии ДаКосты выйдет 16 января 2026 года, первая часть трилогии вышла летом 2025 года, ее снял Бойл.