Сергей Бурунов и Мария Аронова сыграли в фильме «Новая теща»

На презентации компании "Централ Партнершип" собравшимся партнерам и журналистам показали первые материалы нового фильма из франшизы, посвященной теще.

Сюжет картины "Новая теща" разворачивается спустя шесть лет после событий первого фильма. Герой Гарика Харламова - Виктор Суслов - снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тещи с ее единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора - Тохи. Домашняя "идиллия" трещит по швам, когда не без участия тещи вновь разгорается былая вражда двух братьев. И семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.

Роль главной кинотещи страны, Галины Михайловны, досталась народной артистке РФ Марии Ароновой.

"Мне всегда нравились проекты, в которых есть перевертыш в роли, а также те, где есть ясная цель, к которой мы идем. Так вот, цель тут замечательная: показать, как люди внезапно начинают ценить друг друга. Есть такая пословица "Что имеем - не храним, потерявши - плачем". У нас есть возможность изменить это и увидеть, как люди разворачиваются друг к другу глазами и сердцами. Думаю, что в этой почти комедийной форме поднимается очень серьезный вопрос о том, как мы порой не ценим своих близких", - комментирует Мария Аронова.

Главный герой семейной киновселенной, актер Гарик Харламов, возвращается в проект в необычном для себя амплуа: он исполнит сразу несколько ролей - привычного всем зятя из первой части, Виктора Суслова, а также его брата-близнеца Тохи. Харламов также выступает креативным продюсером и соавтором сценария "Новой тещи".

"Новая теща" - это не просто еще одна глава в нашей киновселенной, это совершенно самостоятельная история, которая расширяет масштаб, добавляет драйва, юмора и затрагивает важные жизненные ценности. Все это стало возможным благодаря невероятно талантливой команде актеров, с которыми мне наконец-то посчастливилось оказаться в одном кадре", - рассказывает Гарик Харламов.

Еще одним сюрпризом для зрителей станет появление в необычном образе популярного актера Сергея Бурунова, исполнившего роль нового тестя, Бориса Ивановича.

Впервые Гарик Харламов встретился на киноплощадке со своей супругой Екатериной Ковальчук, которая примерила на себя образ экранной жены его героя, Ольги Сусловой.

Также в съемках "Новой тещи" приняли участие известные актеры Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие.