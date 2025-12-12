Вышла седьмая серия сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»

12 декабря состоялся релиз седьмого эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Следующий эпизод выйдет 19 декабря.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В седьмой серии Манусос начинает опасный путь на машине к Кэрол. Вернувшись домой из Лас-Вегаса, главная героиня начинает использовать всё новые способы, чтобы вернуть мир, каким он был раньше.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». До финала сезона осталось всего два эпизода.