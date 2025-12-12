Глава Disney советует обратить внимание на некоторые моменты слияния Netflix и Warner Bros.

Генеральный директор Disney Боб Айгер считает, что антимонопольным органам следует пристально изучить готовящуюся сделку по слиянию Netflix и Warner Bros. Discovery. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

По мнению главы «Мышиного дома», ключевым фактором проверки должно стать потенциальное влияние укрупнения рынка на конечного потребителя. Айгер опасается, что одна компания может получить чрезмерное преимущество, что в итоге приведёт к негативным последствиям в ценообразовании подписок.

На месте регулирующих органов я бы обратил внимание на несколько моментов. В первую очередь я бы посмотрел, какое влияние сделка окажет на потребителя. Не получит ли одна компания преимущество, которое в плане цены окажет негативное влияние на пользователей.

Топ-менеджер также подчеркнул важность оценки рисков для творческого сообщества и экосистемы кинопроката. Он напомнил, что кинотеатры оперируют с относительно небольшой маржой, и для выживания им необходим не только объём контента, но и тесное взаимодействие с киностудиями для успешной монетизации фильмов.

Ранее стало известно, что в борьбу за активы Warner Bros. Discovery вступила корпорация Paramount Skydance. Объединённая компания объявила о готовности к враждебному поглощению WBD, предложив акционерам более выгодные условия, чем Netflix, в попытке перехватить инициативу в переделе медиарынка.