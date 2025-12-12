Объявлены даты выхода фильмов «Холоп 3», «Морозко» и «Битва моторов»

На предновогодней презентации крупнейшей российской компании-прокатчика "Централ Партнершип" раскрыли даты выхода в прокат сразу нескольких сверхожидаемых соотечественниками фильмов.

"Холоп-3" Клима Шипенко выйдет в прокат 11 июня 2026 года. Перевоспитывать в этом фильме будут целую семью. Критина Асмус и Павел Прилучный играют мужа и жену, у которых двое детей. Милош Бикович предстанет в роли императора Петра Первого. Иван Охлобыстин также останется среди героев фильма.

Фильм "Девятая планета" с Юрой Борисовым выйдет в прокат 24 сентября 2026 года. Собравшиеся посмотрели атмосферный тизер ленты.

Расширенные материалы были представлены по фильму "Весельчак У" из Вселенной "Сто лет тому вперед". Зрители смогут узнать, откуда взялся этот герой. В картине снялись Александр Петров, Алена Михайлова, Дарья Верещагина, Никита Ефремов, Марк Эйдельштейн. В прокат фильм выйдет 15 апреля 2027 года.

Появились новости и про сказку "Морозко". Показали ее первый тизер. В прокате фильм - с 22 октября 2026 (ранее было заявлено 12 февраля). В картине играет Елизавета Боярская, Кирилл Зайцев, Валентина Мазунина и другие. Режиссер Эдуард Бордуков уже приступил к разработке нового фильма "Граф Калиостро", это значит, что съемки "Морозко" завершены.

Также были объявлены даты выхода в прокат фильмов "Битва моторов" с Иваном Янковским и Юрой Борисовым - 8 октября 2026 года. Изменилась дата проката "Умки": фильм выйдет 3 декабря 2026 года. Партнеры - директора кинотеатров страны и журналисты - посмотрели новые тизеры обоих проектов.

Завершены съемки фильма "Руслан и Людмила" с Рузилем Минекаевым и Аленой Долголенко, но когда картина точно появится в кинотеатрах, пока неизвестно. Понятно только, что в 2027 году. Также на 2027 год объявлена премьера исторической ленты "Королева Анна". Из более близких релизов - 26 февраля выйдет фильм "Человек, который смеется", в котором Евгений Цыганов пытается "пересмеять" Джокера, и "Ангелы Ладоги" - фильм режиссера Александра Котта о том, как выживали люди в блокаду (в кино с 23 апреля).