Мартин Скорсезе начал работу над триллером «Что случилось ночью»

Легендарный кинорежиссер Мартин Скорсезе определился со своим следующим проектом - это будет экранизация романа Питера Кэмерона "Что происходит ночью", главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Фильм расскажет историю пары, которая приезжает в один из европейских городов, чтобы усыновить ребенка. В местном отеле они встречают компанию загадочных постояльцев - эксцентричную певицу, коррумпированного бизнесмена и харизматичного целителя, из-за которых начинают терять связь с реальностью.

В недавнем интервью журналу Time Скорсезе и Ди Каприо подтвердили планы начать съемки уже в феврале 2026 года. К этому времени актер, вероятно, уже завершит промокампанию фильма "Битва за битвой".

Аналитики портала World of Reel предполагают, что премьера нового проекта мастера может состояться на Каннском кинофестивале в 2027 году.