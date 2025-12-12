Вышел трейлер «Скотного двора» Энди Серкиса

Кинокомпании Aniventure и The Imaginarium представили первый трейлер анимационной ленты «Скотный двор» (Animal Farm). Режиссёром выступил Энди Сёркис, известный по работе над фильмами «Маугли» и «Веном 2». Премьера состоится 1 мая 2026 года.

В основе сюжета лежит одноимённая сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла. Экранизация выполнена с применением технологии захвата движений, за визуальную часть отвечала студия Cinesite.

Ключевых персонажей озвучили известные голливудские актеры. Роль свиньи Наполеона досталась Сету Рогену. Также в проекте задействованы Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Киран Калкин, Гейтен Матараццо и сам Энди Сёркис.

Производство картины затянулось на долгие годы. Энди Серкис планировал экранизацию «Скотного двора» ещё с 2012 года, и права на проект неоднократно переходили от одной студии к другой (ранее фильмом интересовался Netflix). Сценарий написал Николас Столлер («Маппеты»).

