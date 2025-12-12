Ромком «Сводишь с ума» с Милой Ершовой добился первых успехов

Ромком "Сводишь с ума" с Милой Ершовой заработал 100 миллионов в прокате
Романтическая комедия Дарьи Лебедевой "Сводишь с ума" признана самым кассовым дебютом 2025 года среди картин, поддержанных министерством культуры РФ. Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, сборы фильма превысили планку в 100 миллионов рублей (данные по России и СНГ).
Премьера ленты с Милой Ершовой ("По щучьему велению") и Юрием Насоновым ("Стая") в главных ролях состоялась 9 октября, 6 ноября она появилась в Сети, однако уже третий месяц российские кинотеатры продлевают прокат.
С 12 декабря подписчикам кинотеатра доступен фильм о фильме, который расскажет, как молодому режиссеру удалось осуществить свою мечту, максимально полно реализовав идею из короткометражки в полном метре.
По сюжету девушка Алиса заселяется в питерскую квартиру со странным зеркалом, которое показывает ей параллельную реальность - в отражении вместо нее в том же помещении проживает тусовщик Иван. Герои влюбляются друг в друга и пытаются объединить свои миры.
"Такой жанр редко собирает более 50 миллионов рублей в кинотеатрах. Более того, фильм выходил при продолжающемся прокате сентябрьских блокбастеров. Но, вызвав исключительно позитивную реакцию у аудитории, он быстро начал набирать обороты. К тому же многие зрители возвращаются в кинотеатры, чтобы посмотреть фильм, который им так понравился. Это свидетельство того, что на рынке существует дефицит теплых искренних историй", - рассказывает генеральный продюсер Георгий Шабанов.