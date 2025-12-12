Ромком «Сводишь с ума» с Милой Ершовой добился первых успехов

Романтическая комедия Дарьи Лебедевой "Сводишь с ума" признана самым кассовым дебютом 2025 года среди картин, поддержанных министерством культуры РФ. Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, сборы фильма превысили планку в 100 миллионов рублей (данные по России и СНГ).

Премьера ленты с Милой Ершовой ("По щучьему велению") и Юрием Насоновым ("Стая") в главных ролях состоялась 9 октября, 6 ноября она появилась в Сети, однако уже третий месяц российские кинотеатры продлевают прокат.

С 12 декабря подписчикам кинотеатра доступен фильм о фильме, который расскажет, как молодому режиссеру удалось осуществить свою мечту, максимально полно реализовав идею из короткометражки в полном метре.

По сюжету девушка Алиса заселяется в питерскую квартиру со странным зеркалом, которое показывает ей параллельную реальность - в отражении вместо нее в том же помещении проживает тусовщик Иван. Герои влюбляются друг в друга и пытаются объединить свои миры.