В кинотеатрах показали шестиминутный пролог «Одиссеи» Кристофера Нолана

Зрители сеансов фильмов «Грешники» и «Битва за битвой» в формате IMAX смогли увидеть эксклюзивный шестиминутный отрывок из новой картины Кристофера Нолана «Одиссея».

Показанная сцена посвящена эпизоду с Троянским конём. В начале отрывка Менелай (Джон Бернтал) спрашивает сына Одиссея, Телемаха (Том Холланд), слышал ли он историю о коне «изнутри». Далее действие переносится внутрь деревянной конструкции, где скрывается отряд греков во главе с Одиссеем, роль которого исполнил Мэтт Дэймон.

Сцена демонстрирует, как троянцы завозят коня в город и проверяют его, протыкая корпус мечами. После наступления ночи Одиссей спускается наружу, обезвреживает часового и запускает механизм открытия городских ворот. Эпизод завершается штурмом Трои подоспевшей армией греков. В финальной нарезке кадров также мелькают сцены с мифологическими чудовищами.

В представленном футаже отсутствуют другие заявленные звёзды каста: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Зендея и Роберт Паттинсон.

Производством ленты занимается студия Universal Pictures, к которой Нолан перешёл перед съёмками «Оппенгеймера». Мировая премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года.