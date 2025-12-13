«Москино» помогает России укреплять международное сотрудничество на кинорынке

Генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов сообщил, что в 2025 году Россия впервые была представлена на кинорынке Ближнего Востока и Северной Африки благодаря усилиям организации. Он отметил, что это стало важным шагом в развитии международного сотрудничества в сфере кино.

© Вечерняя Москва

Прокопов подчеркнул, что участие страны в международном кинорынке укрепляет позиции российского кинопроизводства и открывает новые возможности для реализации совместных проектов. По его словам, проект мэра «Москва — город кино» позволяет создавать целую экосистему для реализации проектов любой сложности с минимальными временными и финансовыми затратами.

Руководитель «Москино» отметил, что в распоряжении кинокластера есть один из крупнейших в мире кинопарков, высокотехнологичный кинозавод и киностудия Горького с собственным продюсерским центром. Все это, по его словам, обеспечивает комфортные условия для съемок и продюсерской работы.

Кроме того, Прокопов добавил, что иностранные партнеры могут компенсировать часть затрат на съемки в Москве благодаря системе рибейтов, что делает российскую столицу привлекательным местом для международных кинопроектов, передает агентство городских новостей «Москва».

В Москве открылись четыре новых кинотеатра сети «Москино» в центрах «Место встречи»: «Марс» в Алтуфьевском районе, «Рассвет» в Коптеве, «Эльбрус» в Царицыне и «Нева» в Левобережном. Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в каждом из кинотеатров действуют льготные скидки для определенных категорий граждан.