Всласть поорать от ужаса: краткий путеводитель по рождественскому кино, часть 3

Массы требуют сказку - им надо хоть под Рождество счастливо улыбнуться. Зрители, например, дружно возненавидели "Гринча - похитителя Рождества", который покусился на любимую сказку, не распознав под тоннами зеленого грима некогда любимого Джима Кэрри. Похоже, в современном кино пошла нешуточная борьба Добра со Злом, которое многими воспринимается как суровая правда жизни. Например, только попробовал Бен Аффлек в фильме "Пережить Рождество" вторгнуться в чужую семью, как слон к антиквару, только захотел купить чистую любовь за грязные деньги, как рождественская традиция победы кибальчишей над плохишами взяла верх - финал повергает чувствительных зрителей в счастливые слезы, кругом поют ангелы и порхают необходимые душе снежинки.

Не успел зритель прийти в себя, как накануне очередного Нового года его стали потчевать фильмами с ничего хорошего не сулящим названием "Черное Рождество" - ремейками ужастика 1974 года. Сюжетно он напоминает "Десять негритят": беззаботные девицы из университетского женского клуба под Рождество начинают вместо знаков любви получать телефонные звонки от незнакомца, а потом и таинственно помирать одна за другой. Это кино без звезд, но с кошмариками, которые будут скрестись под вашим креслом, воплями в системе Dolby и трупами как из рога изобилия.

Чуть утешит новогодних романтиков "Ночь в музее" - комический ужастик про Бена Стиллера, который предстал смотрителем Музея естествознания, где скелеты динозавров, черепа питекантропов и все такое. Есть там и экспонаты истории США - ковбои, лассо, паровозы с Дикого Запада, цветки душистых прерий. Весь этот исторический компот в ночь под Рождество чудесным образом оживает и устраивает кавардак, позволив Бену Стиллеру вдоволь поорать от ужаса. Можно отнести к рождественским подаркам и "Делай ноги" - пингвиний анимационный мюзикл. Пингвины, как известно, любят приманивать подруг вокальными успехами, а тут родился пингвиненок, который бьет чечетку. По этому поводу идет такой роскошный карнавал, какого мы давно не видели, - пир духа, именины сердца.

Не исключение и нынешнее Рождество. На экраны выходит американский ужастик "Тихая ночь, смертельная ночь" - имеется в виду, понятно, рождественская ночь. Вот его примерный синопсис. Родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он сам устроит резню и накажет тех, кто этого заслуживает. Всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.

Пугать мы все горазды. А в принципе настоящее рождественское кино может быть каким угодно - смешным, страшным, радостным, мелодраматичным, только не депрессивным. Оно непременно должно быть очаровашкой, генерирующим счастливые слезы. У нас, как известно, собственная гордость: мы на буржуев смотрим свысока, нам не годится западное Рождество с его фальшивыми ценностями. У нас есть свои святочные традиции, когда девица-мехоноска обходит избы с авоськой, чтобы богатеи туда валили свои пироги, а потом делит национализированное имущество со всем колхозом. При этом детки поют "Коляда-моляда Рождество принесла!", имея в виду не известного драматурга, а национальное добро и общественную пользу. Вот об этом, исконном, и делать бы фильмы, но это, наверное, еще впереди.

Стало священной традицией в предновогодние дни непременно смотреть балет "Щелкунчик" Чайковского - цены на билеты в Большой театр уже зашкаливают. Почему это так, объяснить не берусь: ведь можно же в любой момент посмотреть хотя бы "Щелкунчика" в очень необычной и захватывающей версии Мориса Бежара - в Сети есть прекрасная запись. В кинотеатрах выходит тот же "Щелкунчик" в постановке Дрезденской оперы с международным составом исполнителей - там и наша Анна Меркулова в партии Мари, и венгры, и итальянцы. И вдобавок - "Щелкунчик" в постановке Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко - все это в рамках кинопоказа "Театр HD".

А пока наш кинопрокат в порядке импортозамещения под каждое новогодье наконец-то выстреливает, взамен западных блокбастеров, какую-нибудь свою в доску киносказку типа "Волшебника Изумрудного города. Дороги из желтого кирпича", написанную не каким-то там Лайменом Фрэнком Баумом, а нашим Александром Волковым. Но вторая серия обещанной франшизы задерживается, и нам покажут премьеру нового "Буратино" - он к Рождеству отношения не имеет, зато не унывает в любое время года. В этом фильме есть и Александр Яценко в роли папы Карло, и Виктория Исакова в роли Лисы Алисы, и Александр Петров в роли Кота Базилио, и даже Марк Эйдельштейн в образе печального песика Артемона. А самого Буратино сыграла 15-летняя Виталия Корниенко.